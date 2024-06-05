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Пересу по плечу: Гидо ван дер Гарде оценил мексиканца вторым номером

Накануне в команде "Red Bull Racing" было объявлено о продлении контракта с гонщиком Серхио Пересом на два года. Бывший пилот Формулы 1 Гидо ван дер Гарде оценил данное решение как логичное для чемпионской команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2024, 14:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне в команде "Red Bull Racing" было объявлено о продлении контракта с гонщиком Серхио Пересом на два года. Бывший пилот Формулы 1 Гидо ван дер Гарде оценил данное решение как логичное для чемпионской команды. По мнению Гидо, Перес идеально подходит на роль второго пилота за рулём болида рядом с Максом Ферстаппеном.

«Вариант с приглашением Карлоса Сайнса никогда бы не сработал. Если бы они пригласили Сайнса, то между ним и Ферстаппеном накалились бы отношения, и они бы не смогли работать сообща», - поделился мнением Гидо ван дер Гарде.

В настоящее время Макс Ферстаппен считается одним из лучших гонщиков, а Серхио Перес занимает позицию второго номера. Такая иерархия в "Red Bull" позволяет избежать конфликтов между партнёрами. Будучи поддержкой для лидера команды, Перес может выиграть несколько гонок, финишировать на втором или третьем месте в общем зачёте, что в свою очередь положительно сказывается на стоимости команды.

«Команда "Red Bull" сделала логичный выбор, и мы предвидели, что всё будет именно так. Перес отлично выполняет роль второго пилота. Да, в последних гонках его выступления не впечатляли, но кто ещё из пилотов мог бы занять место рядом с Ферстаппеном?» - отметил Гидо ван дер Гарде.

Необходимо также учитывать, что Серхио Перес пользуется большой популярностью в Мексике, что делает его значимым фактором для "Red Bull" на этом рынке. Этот аспект также был учтён при принятии решения», - добавил эксперт.

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Red Bull Racing (104)Серхио Перес (37)

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