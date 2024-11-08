Volkswagen Multivan с полным приводом: новая модель спустя три года

Новейшая модификация микроавтобуса Volkswagen Multivan (T7) теперь предлагает полный привод, согласно информации источника. Появление данного варианта состоялось после длительного периода, в течение которого автомобиль поставлялся только с передним приводом, начиная с его выпуска в 2021 году. В настоящее время данная модель доступна к заказу на европейском рынке.

Полноприводная версия Volkswagen Multivan была названа eHybrid 4Motion. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI Evo2 с мощностью 177 лошадиных сил, который дополнен 115-сильным электродвигателем. Передачи обеспечивает шестиступенчатая роботизированная трансмиссия DQ400e evo с двумя мокрыми сцеплениями. Дополнительно, на задней оси установлен отдельный электродвигатель мощностью 136 л.с.

Фото: Автоновости Дня

Общая мощность гибридной установки составляет 245 л.с. с пиковым крутящим моментом 350 Нм. Аккумулятор емкостью 19,7 кВт обеспечивает микроавтобусу запас хода на «чистом» электричестве до 95 километров. В чисто электрическом режиме максимальная скорость ограничена 130 км/ч, в то время как в гибридном режиме достигает 200 км/ч.

Приобрести полноприводный Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion можно уже сейчас в Германии за сумму от 70 700 евро, что приблизительно равняется 7,5 миллионам рублей по сегодняшнему курсу валют. В то же время, полноприводный автокемпер California будет доступен за 100 евро дороже.

В ближайшее время компания Volkswagen планирует представить новый доступный кроссовер Terra. Данное транспортное средство будет разделять платформу с моделями Polo, T-Cross, Nivus и Virtus. Подробности о данной модели можно найти на страницах ресурса «Автоновости дня».