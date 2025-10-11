Обновлённый гибридный седан BYD Seal 05 DM-i: увеличенный запас хода

Гибридный седан BYD Seal 05 DM-i продолжает укреплять свои позиции на рынке Китая, предлагая современные технологии по доступной цене. Разработчики из BYD поставили перед собой задачу создать городской гибрид, который бы сочетал передовые решения и привлекательную стоимость. Как сообщает Autohome.cn, им удалось реализовать этот замысел.

Модель 2026 года BYD Seal 05 DM-i получила обновления, главным из которых стал увеличенный запас хода на электротяге — теперь он достигает 128 километров. Минимальная стоимость авто составляет 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 910 тысячам рублей.

В числе технических изменений — установка новой батареи емкостью 15,87 кВт*ч. Благодаря этому время автономной езды выросло с прежних 55 километров до 128 километров. При этом гибрид сохранил возможность быстрой подзарядки. Силовая установка включает бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 106 л.с., а также электромотор на 163 л.с. По данным стандарта WLTC, расход топлива составляет 3,98 литра на 100 километров.

Список комплектаций остался прежним, обновления коснулись главным образом электроники. В салоне появились передние кресла с электрорегулировкой, аудиосистема с шестью динамиками, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль и другие современные опции.



Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее стало известно, что гибридный пикап BYD SHARK может получить полностью электрическую версию.

Фото: Autohome.cn