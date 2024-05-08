Haval Jolion нового дизайна впервые появится в Новой Зеландии.

Гибридный кроссовер Chitu, известный также как Haval Jolion Pro, теперь официально доступен на рынке Новой Зеландии.

Jolion Pro, так же как и обычный Jolion, построены на платформе Lemon. Haval Jolion Pro имеет переработанные бамперы, переднюю решётку и новую светотехнику. Длина гибридного кроссовера составляет 4,47 метра - практически такая же, как у российской версии Jolion. Однако автомобиль, предназначенный для Новой Зеландии, немного выше и шире. Расстояние между осями у обеих версий кроссоверов одинаковое - 2,7 метра. Салоны обеих моделей также идентичны.

В 2024 году Haval Jolion Pro оснащен 190-сильной гибридной системой HEV, которая включает 1,5-литровый турбированный двигатель в сочетании с электромотором.

Haval Jolion доступен на рынке Новой Зеландии по цене от 29 тысяч местных долларов (1,6 млн рублей), в то время как гибридная версия стоит 35 тысяч долларов (1,93 млн рублей). Российские покупатели могут приобрести Haval Jolion за 2-2,8 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее мы рассказывали о показе обновленной версии Haval H6, который ожидается на российском авторынке.