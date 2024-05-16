Бентли Continental GT в гибридной версии станет самой мощной моделью в линейке Bentley

На прошлой неделе Bentley представил новый гибридный двигатель PHEV V8 и сообщил о скором появлении преемника W12. А уже на этой неделе автопроизводитель тизерит первую модель с такой трансмиссией - Continental GT 2025 года. Ожидается, что этот автомобиль будет обладать еще большей мощностью, чем предыдущая модель W12, которая выбывает из линейки этим летом.

Bentley опубликовал два изображения новинки, которая прикрыта легким камуфляжем. На фотографиях видно, что дизайнеры сохранили мускулистую посадку и мощную заднюю часть, характерные для старых моделей, но при этом внесли некоторые заметные визуальные улучшения.

Четырехсветная установка заменена на одну пару овальных фонарей у нового Conti, украшенных подводкой в стиле Клеопатры, похожей на стилистику Bacalar 2021 года. Также задние фонари стали более тонкими и вдохновлены дизайном Bacalar, при этом радиаторная решетка выглядит короче, шире и слегка наклонена для улучшения аэродинамики.

Конечно, многих поклонников марки могут разочаровать несколько консервативные изменения в дизайне нового Continental GT 2025 по сравнению с более смелыми концепциями, заявленными ранее на модели Batur за 2 миллиона долларов. Также снятие с производства версии с двигателем W12 может вызвать недовольство среди некоторых покупателей.

Однако новый Bentley Continental GT компенсирует отказ от W12 увеличенной мощностью. Первая гибридная версия с двигателем V8 мощностью 550 л.с. (ранее доступная в других моделях марки) предлагает впечатляющие 771 л.с., в то время как у последней версии W12 было 650 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Автомобиль также может похвастаться запасом хода на электротяге в 80 км и передовой технологичностью, такой как активный полный привод с векторизацией крутящего момента, рулевое управление четырьмя колесами, электронный задний LSD, 48-вольтовая электрическая антиблокировочная система и другие инновации. Производитель не сообщил точных данных о производительности, но разгон до 97 км/ч займет около 3 секунд, а максимальная скорость составляет примерно 338 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Более подробно о новом роскошном седане можно узнать в наших статьях. Напомним, что Hongqi Guoya ассоциируется с Bentley после неспокойной ночи и обещает быть значимым конкурентом на рынке.