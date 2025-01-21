Гибридный кроссовер Chery прошел испытания при температуре -37 градусов.

Компания Chery провела испытания гибридной версии кроссовера Tiggo 9 в суровых зимних условиях на севере Китая. Специалисты изучили безопасность, запас хода, эффективность зарядки и работу климат-контроля в мороз до 37 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в пресс-службе китайского автопроизводителя “Автоновости Дня”.

Фото Chery Фото: Автоновости Дня

По результатам тестов стало известно, что при температуре -37 градусов новый Chery Tiggo 9 PHEV на полностью электрической тяге способен проехать 94 километра. Система Q-Power показала отличную работу на морозе, автомобиль переключался на двигатель внутреннего сгорания только для подзарядки батареи. За время испытаний автомобиль проехал более 1000 километров и продемонстрировал свою готовность к длительным поездкам в суровых зимних условиях.

В рамках испытаний были проверены основные компоненты автомобиля, включая тормозную систему и систему стабилизации движения. Тормозная система IPB, установленная на всех кроссоверах Tiggo 9, включая бензиновые модели, поставляемые на российский рынок, продемонстрировала высокую отзывчивость и обеспечила точное и эффективное торможение в любых условиях, существенно сократив тормозной путь.

Система стабилизации движения использует датчики и специальные алгоритмы для мониторинга состояния автомобиля в реальном времени. На дорогах, покрытых снегом и льдом, она регулирует мощность двигателя и тормозные усилия, предотвращая подклинивание автомобиля.

Обе версии Tiggo 9, как бензиновая, так и гибридная, оснащены штатной телематикой. Это позволяет водителям и пассажирам управлять различными функциями автомобиля удаленно через мобильное приложение на смартфоне. Они могут запускать и заглушать двигатель, включать или выключать кондиционер, обогрев сидений, руля, вентиляцию, а также открывать и закрывать двери, окна и багажник.

Однако, важным аспектом является также стабильная работа климат-контроля в зимний период. Согласно данным тестов, при температуре -20 градусов по Цельсию отопление водительского места и пассажирского сиденья Tiggo 9 до 25 градусов занимает всего 10 минут, обеспечивая комфорт и тепло как на верхнем уровне салона, так и на полу. Функции обогрева сидений и массажа добавляют уюта и комфорта во время поездок.

Автор: Иван Бахарев