Готовьтесь: завтра состоится дебют нового гиперкара Ferrari

Новый гиперкар от Ferrari дебютирует 17 октября. Загадочное видео было опубликовано, а затем удалено из Instagram, показывая автомобиль под красным покрывалом. Под кодовым названием F250 ожидается V-6 гибрид с более чем 1,200 лошадиных сил.

Наконец-то у Ferrari появится новый флагманский гиперкар, который заставит биться наши сердца, любящие скорость. Мы видели замаскированные прототипы практически целый год, но всё это закончится 17 октября. По нашим расчетам, до этого момента остается менее 24 часов. И мы настолько готовы к этому.

Компания Ferrari выпустила неожиданное тизерное видео в своем аккаунте в социальных сетях, заявив, что "что-то новое уже на подходе". По неизвестным нам причинам пост был удален из Instagram, но по-прежнему доступен в Facebook. Мы успели сделать скриншот, на котором видно широкий автомобиль с большим аэродинамическим обвесом под красным покрывалом. Честно говоря, это мог бы быть новый гоночный автомобиль или проект, но мы на 99 процентов уверены, что это преемник LaFerrari, терпеливо ожидающий своего момента в центре внимания.

Пока у нас нет никакой информации о официальном названии. F250 - кодовое имя проекта, но скорее всего это не будет V-12 гибрид как LaFerrari. На самом деле, это может стать первым флагманским автомобилем с V-6 в истории Ferrari. Слухи гласят, что гоночный автомобиль Ferrari 499P Le Mans пожертвует часть своей установки с турбированным V-6 гибридом для серийного F250, который произошел от 296 GTB. Но прежде чем поднимать руки в ярости из-за отсутствия V-12, ожидается, что эта силовая установка выдаст более 1,200 лошадиных сил.

Будучи новым самым главным произведением искусства Ferrari, гибридная система не будет просто взята из 499P. Вместо одного электромотора с перспективным V-6, мы ожидаем увидеть три - два приводят передние колеса, а третий расположен в коробке передач. Таким образом, у гиперкара должен быть режим полностью на электротяге для доступа в европейские города с платой за въезд или полным запретом на двигатели внутреннего сгорания.

Что касается дизайна, стоит ожидать некоторых заметных сходств с 499P. Тем не менее, стоит относиться с недоверием к нашим предыдущим наблюдениям за прототипами. Ложные панели и фальшивые выхлопные отверстия использовались на этих испытательных образцах, но под красным покрывалом мы видим широкую, плоскую форму с большим аэродинамическим антикрылом сзади. Это соответствует общей форме прототипов, а также 499P. И да, врата "бабочки" практически гарантированы.

Следите за обновлениями. Официальный дебют произойдет скоро, и мы будем иметь все подробности прямо здесь, на Motor1.