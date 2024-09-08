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Германия будет вынуждена вернуть субсидии на покупку электромобилей

Недавно немецкое правительство приняло решение отменить льготы на приобретение электромобилей, что привело к резкому снижению спроса
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.09.2024, 14:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В августе 2024 года спрос упал втрое по сравнению с предыдущим годом.

Однако сейчас власти страны нашли решение для исправления ситуации. Было объявлено о введении льгот для приобретения исключительно полностью электрических автомобилей. Льготы распространяются только на юридических лиц.

Нововведения имеют два важных преимущества: во-первых, покупатели могут рассчитывать на скидку до 40%. Во-вторых, льготы будут действовать и на те машины, которые были приобретены с июля. Помимо этого, увеличили верхнюю границу стоимости автомобилей, на которые можно получить льготу, - теперь она составляет 95 тысяч евро, что позволяет воспользоваться льготой и на премиальные авто.

Важно отметить, что такие меры обойдутся бюджету Германии довольно дорого, однако правительство нацелено на выполнение программы полного отказа от использования традиционных двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале был опубликован обзор самых доступных электромобилей на российском рынке. В основном в этом рейтинге представители китайских автопроизводителей.

Источник

Германия (1)Электромобили (239)

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