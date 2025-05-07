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Genesis готовит крутой гибрид с увеличенной мощностью

Genesis GV70 ERV с улучшенной электрической платформой E-GMP выйдет на рынок в декабре 2026 года. Автопроизводитель планирует стать полностью электрическим брендом к 2030 году. Гибридный кроссовер планируют продавать в Северной Америке, Южной Корее и Европе, акцентируя внимание на развитии электротранспорта.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.05.2025, 07:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В декабре 2026 года на автомобильный рынок выйдет инновационный гибридный кроссовер Genesis GV70 ERV с усовершенствованной силовой установкой. Об этом сообщает портал Autohome, ссылаясь на официального представителя компании.

Согласно информации, новинка будет построена на улучшенной платформе E-GMP. Пробег гибридного кроссовера увеличится до 900 километров, превосходя показатели китайских конкурентов. Genesis не планирует останавливаться на достигнутом и намерена стать полностью электрическим брендом к 2030 году.

Genesis GV70 ERV будет доступен для приобретения на рынках Северной Америки, Южной Кореи и некоторых странах Европы. В Европе корейский производитель сосредоточит внимание на регионах с развитой инфраструктурой для электротранспорта.

Более подробную информацию о новом гибриде, вероятно, Genesis представит ближе к старту продаж. В настоящее время доступны живые фотографии кроссовера.

Фото: Carsweek.ru

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