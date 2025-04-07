Автомобили Genesis станут еще более крупными, роскошными и быстрыми при выходе бренда из массового рынка.

Genesis не соблазняется на запуск более маленьких или доступных моделей по мере подготовки к запуску следующей волны новых продуктов. Вместо этого компания идет вперед полным ходом со своими более крупными, более дорогими и более прибыльными автомобилями, которые закрепят ее позиции как настоящего мирового игрока не только на рынке премиум-автомобилей, но и на рынке роскошных автомобилей.

Этот процесс начнется с нового полноразмерного внедорожника, который будет представлен на автосалоне в Нью-Йорке в мае. Мы спросили у директора дизайна Genesis, Лука Донкервольке, что ждет бренд в будущем, на что он ответил: "Вы уже видели это с новым концептом Neolun, который является новым флагманом бренда. Который станет новым флагманом бренда".

Это меняет традиционное представление о том, что верхней моделью в большинстве премиальных брендов обычно является четырехдверный седан, при этом Донкервольке поясняет: "Флагманом был традиционный седан с тремя отсеками, но сейчас у нас также есть внедорожники, которые также становятся флагманами". Однако Genesis хорошо понимает ожесточенную конкуренцию на мировом рынке премиум-автомобилей. В верхнем сегменте своего модельного ряда она хочет предложить клиентам выбор между типами транспортных средств, чтобы помочь отличить свое предложение от конкурентов.