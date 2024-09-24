Geely представила в России новый городской кроссовер Cityray - официальное заявление.

На российском авторынке появился новый городской кроссовер Geely Cityray, оснащенный передним приводом. По информации от представителей Geely, автомобиль займет промежуточное положение между моделями Coolray и Atlas в линейке бренда. С габаритами 4510 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1650 мм в высоту, а также колесной базой 2701 мм, Geely Cityray относится к классу C-SUV. Дорожный просвет автомобиля составляет 185 мм.

При запуске продаж российским покупателям будет доступен один вариант двигателя - 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 147 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, позволяя Cityray разгоняться до 100 км/ч за 8,9 секунды. Производитель заявляет о расходе топлива 6,5 литра на 100 км в смешанном режиме.

В дизайне Geely Cityray присутствуют спортивные элементы, такие как динамичные линии кузова, спойлер с интегрированным стоп-сигналом и двойной выхлоп. Футуристичная радиаторная решетка дополняется дневными ходовыми огнями, состоящими из 256 светодиодов, а освещение задней части автомобиля включает в себя LED-фары. Кроссовер также оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

В салоне автомобиля Geely Cityray обнаруживается обширный внутренний простор, включающий 39 отделений для хранения. Объем багажного отделения составляет 571 литр, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1271 литра. Материалами отделки салона являются ткань и экокожа, а потолок окрашен в черный цвет. Рулевое колесо и зеркало заднего вида, имеющее функцию автозатемнения, также покрыты экокожей. Внутреннее освещение поддерживает 72 цветовых варианта, которые могут изменяться в зависимости от температуры в салоне. Управление мультимедийной системой осуществляется через 13,2-дюймовый экран, а информация выводится на 10,25-дюймовой цифровой приборной панели.