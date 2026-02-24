Geely Galaxy E8: Электрический седан мощностью 636 л. с. может появиться в Великобритании в качестве флагманской модели бренда

Geely планирует к концу десятилетия обойти Toyota и Vauxhall на рынке Великобритании, реализуя масштабную стратегию запуска новых моделей. Одной из ключевых новинок может стать электрический седан Geely Galaxy E8, который уже продается в Китае.

В интервью Auto Express глава отдела продаж Geely UK Харри Бэйт рассказал о предстоящем появлении нового флагманского автомобиля. Он отметил: “Yes, there will be a halo product coming. When? I can’t confirm, but we will have some form of halo product in the UK because it’s really good for brand awareness.”

Как стало известно, компания готовит сразу два автомобиля, которые займут место так называемого «halo product». Первый из них – это технологичный и прочный внедорожник с рабочим названием KO11. Его выход на рынок запланирован на 2028 год, и он будет ориентирован на покупателей, рассматривающих такие модели, как Land Rover Defender.

Второй новинкой станет электроседан сегмента D, который ожидается в Великобритании в конце следующего года. Хотя Харри Бэйт не раскрыл подробностей, предполагается, что речь идет именно о Galaxy E8, который поступил в продажу в Китае в марте 2025 года.

Geely Galaxy E8 построен на платформе PMA2+, аналогичной используемой в Smart #5 и Zeekr 007. Длина автомобиля превышает пять метров, ширина составляет 1,920 мм, а высота – 1,465 мм. По габаритам новинка сопоставима с BMW i5 и Audi A6 e-tron. Не исключено, что для британского рынка модель сменит название и будет называться просто E8, как это уже произошло с другими автомобилями бренда: Galaxy E5 стал EX5, а Galaxy Starship 7 переименовали в Starray.