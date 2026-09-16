Geely EX5 Гибрид и Geely Okavango стали победителями ежегодной премии «Внедорожник года 2026»

Высокотехнологичный кроссовер Geely EX5 Гибрид с силовой установкой последовательно-параллельного типа (EM-i) и практичный семиместный кроссовер Geely Okavango получили награды по результатам престижной премии «Внедорожник года 2026». Geely EX5 Гибрид удостоился победы в специальной номинации: «Лучший автомобиль для путешествий» благодаря своей вместительности, комфорту, экономичности и большому запасу хода. Geely Okavango, по мнению экспертного жюри, в состав которого входят ведущие автомобильные журналисты и блогеры, стал лучшим представителем категории среднеразмерных моноприводных кроссоверов. Награды подтверждают лидерство Geely в создании современных, надежных и высокотехнологичных автомобилей, объединяющих в себе качество и практичность.

Geely EX5 Гибрид разработан на основе Глобальной Электрической Архитектуры Geely (Global Electric Architecture). Кроссовер оснащен ДВС с выдающимся термическим КПД, высокоэффективной и хорошо защищенной батареей, широким набором самых современных систем безопасности и полностью адаптирован к российским условиям, включая полный зимний пакет. В настоящее время модель официально представлена на российском рынке в двух модификациях: параллельно-последовательный гибрид Geely EX5 EM-i и Geely EX5 EM-R с силовой установкой последовательного типа. Вне зависимости от этого, суммарная мощность составляет 218 л.с.

Geely Okavango – единственный семиместный кроссовер в модельной линейке бренда. Помимо богатого оснащения, автомобиль предлагает один из самых вместительных и просторных салонов в классе, что обеспечивает высокий уровень комфорта для всех пассажиров. В то же время клиренс в 184 мм позволяет уверенно добираться до пункта назначения вне зависимости от качества дорожного полотна. Дополнительную уверенность придает 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом мощностью 200 л. с. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением «мокрого» типа. Силовая установка наделяет автомобиль уверенной динамикой и отличается топливной экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км.

«Внедорожник года» – престижная национальная премия, учрежденная в 2005 году журналом «Клуб 4х4». Она вручается лучшим моделям в самом популярном и востребованном сегменте российского рынка. Объективность результатов обеспечивают два жюри: Экспертное и Большое (народное). Независимо друг от друга они выбирают лучшие внедорожники и кроссоверы в десяти различных номинациях. Это не первая знаковая награда бренда Geely в рамках премии «Внедорожник года» – в 2025 году Geely Monjaro стал лучим автомобилем в категории среднеразмерных кроссоверов, тогда как Geely Coolray возглавил рейтинг компактных моноприводных кроссоверов.