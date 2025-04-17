Россияне потратили 248 млрд рублей на новые автомобили в марте

3:1 в пользу массового сегмента

Массовые автомобили стали самыми востребованными в марте этого года. Россияне потратили на них втрое больше денег, чем на премиальные авто. По данным статистики, на покупку машин массового сегмента было израсходовано 187,4 млрд рублей, что составляет 75,6% от общей суммы. В то время как на автомобили премиум-класса было потрачено 60,6 млрд рублей (24,4%). В феврале соотношение было примерно таким же.

Если говорить о количестве проданных машин, то здесь разрыв еще более значительный (11:1). В марте было продано 73,1 тыс. автомобилей массового сегмента, что составляет 91,5% от общего объема рынка. Продажи премиальных машин, включая люксовые бренды, составили 6,7 тыс. единиц, что равняется 8,5%.

«В минусе» оказались только «китайцы»

Китайские автомобили показали снижение затрат в марте. Россияне потратили на них 145 млрд рублей, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце. У других брендов затраты, наоборот, увеличились. Так, затраты на корейские машины увеличились на 1,8%, на российские — на 1,9%, на американские — на 3,7%, на европейские — на 14,6%, на японские — на 18,1%.

В общей структуре затрат лидируют «китайцы», чья доля составила 58,4%. Однако это первый раз за долгое время, когда доля китайских марок опустилась ниже 60%. За ними следуют отечественные бренды (18,4%), европейские (12,9%), японские (5,1%), американские (1,3%) и корейские (1,2%).

По объему продаж в марте лидируют китайские марки (42,5 тыс. шт.), за ними идут российские (29,3 тыс. шт.), остальные участники рынка реализовали менее 3 тыс. автомобилей.

Три четверти денег ушло на сегмент SUV

Доля кроссоверов и внедорожников немного снизилась в марте. Было продано 51,9 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, на которые было потрачено 186,5 млрд рублей. Таким образом, на кроссоверы и внедорожники пришлось 65% от общего количества и 75,2% от общей суммы. В предыдущем месяце эти цифры были чуть выше.

На втором месте по популярности находятся автомобили класса B. В марте было продано 19,2 тыс. таких машин на сумму 28,8 млрд рублей. Их доля составила 24,1% в объеме продаж и 11,6% в финансовом плане.

Суммарно на кроссоверы и автомобили класса B пришлось 89,1% всех проданных машин и 86,8% потраченных денег. Доля остальных сегментов рынка составила 10,9% и 13,2%. Однако ни один из них не достиг даже 3%.

Об этом рассказывает Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ».

Как подчеркивает Николай Фомин, директор департамента продаж Газпромбанк Автолизинг.

* Финансовая емкость — сумма денег, потраченная на покупку новых легковых автомобилей за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен и объема продаж.