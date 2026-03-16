Газпромбанк Автолизинг: в феврале на приобретение новых автомобилей было потрачено свыше 280 млрд рублей

Более четверти расходов на новые автомобили в России приходится на премиальные модели, однако их доля в структуре финансовой емкости начала уменьшаться. По итогам февраля было реализовано 8,6 тысячи новых автомобилей премиум-класса, включая люксовые бренды. Это на 7,5% меньше, чем месяцем ранее. Затраты покупателей на такие автомобили составили 73,8 миллиарда рублей, что на 6,6% меньше, чем в январе. В результате доля премиальных машин в совокупных расходах снизилась с 28% до 26,3%.

В то же время массовый сегмент наращивает присутствие: его доля в затратах населения выросла с 72% в январе до 73,7% в феврале. Продажи в данном сегменте также увеличились: за месяц было приобретено 71,5 тысячи автомобилей, что на 0,2% выше показателей января. Объем денежных затрат покупателей на массовые автомобили достиг 206,9 миллиарда рублей, показав прирост в 2%.

Продолжается постепенное снижение доли затрат на автомобили китайских брендов, хотя в абсолютных цифрах они остаются лидерами по объему денежных вложений. В феврале россияне приобрели 31,1 тысячу новых китайских автомобилей, израсходовав на них 120,5 миллиарда рублей. Таким образом, доля китайских брендов в общем объеме расходов составила 42,9%, что на 3 процентных пункта меньше результата января (45,9%).

Следом по объему потраченных средств идут российские марки: в феврале покупатели отдали за отечественные автомобили 63,3 миллиарда рублей. Европейские бренды принесли дилерам 43 миллиарда рублей, японские — 32,7 миллиарда, корейские — 5 миллиардов, а американские — 4,4 миллиарда рублей.

Лидерами российского авторынка по количеству проданных машин в феврале стали отечественные марки, реализовавшие 31,6 тысячи автомобилей и обогнавшие по данному показателю китайских производителей (31,1 тысячи штук). Остальные страны-производители значительно отстают: японские авто нашли 6,3 тысячи покупателей, европейские — 4,7 тысячи, корейские — 1,3 тысячи, а американские — 0,4 тысячи единиц.

Сегмент SUV продолжает стабильно занимать лидирующие позиции среди новых автомобилей в России. В феврале было продано 60 тысяч кроссоверов и внедорожников. На их покупку потрачено 230,7 миллиарда рублей. Это составляет 75% от общего объема реализованных машин и 82,2% всех денежных расходов на новые автомобили. По сравнению с январем эти показатели изменились незначительно: тогда доля сегмента SUV достигала, соответственно, 74,6% и 82,6%. Таким образом, кроссоверы и внедорожники третий месяц подряд удерживаются выше отметки в 80% по структуре затрат.

Вторую позицию по популярности у россиян по-прежнему занимает В-класс. По итогам февраля продано 12,5 тысячи новых автомобилей данного сегмента, потрачено 19 миллиардов рублей. Это 15,6% от объема продаж и 6,8% по сумме затрат.

Доля остальных сегментов на российском авторынке, как по количеству проданных автомобилей, так и по денежному объему, по итогам февраля вновь не превысила 3%.