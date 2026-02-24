Газпромбанк Автолизинг: В 2025 году на приобретение новых коммерческих автомобилей было потрачено 860 млрд рублей

По итогам 2025 года китайские производители сохраняют лидирующие позиции на российском рынке грузовых автомобилей, однако их доля в финансовой емкости сегмента заметно снизилась. В то же время отечественные бренды демонстрируют значительный рост. На приобретение грузовиков из КНР было потрачено 277,6 млрд рублей, что составляет 49% всех расходов. Для сравнения, годом ранее «китайцы» занимали значительную часть — 64%, с общими затратами в 774,4 млрд рублей.

Отечественные грузовые автомобили также укрепили свои позиции: их доля выросла с 25% до 41%. Российские марки за прошедший год принесли производителям 230,6 млрд рублей, тогда как год назад этот показатель составлял 301 млрд рублей. На другие зарубежные марки пришлось оставшиеся 10% — 54,9 млрд рублей.

Структура реализации грузовых машин подтверждает общую тенденцию: суммарная доля китайских и российских моделей составляет 90%. Однако если в 2024 году продукция из КНР доминировала с долей 63%, то сейчас этот показатель сократился до 46%. Российские производители вплотную приблизились к соперникам: их доля выросла до 44% против 28% годом ранее. В абсолютных цифрах в 2025 году было реализовано 27,4 тыс. грузовиков китайских марок и 26,2 тыс. единиц отечественных брендов.

Среди четырех крупнейших марок сосредоточено 60% всех денежных затрат в сегменте (год назад — 56%). Российский КАМАЗ стал безусловным лидером: на его продукцию было потрачено 166,4 млрд рублей. Это обеспечило компании резкий рост доли в финансовой емкости рынка до 30% (с 18% год назад).

Второе место по затратам занимает китайская компания SITRAK — 81,9 млрд рублей (15%), что немного ниже прошлогоднего уровня. Бренд Shacman из Китая заработал 47 млрд рублей, его доля сократилась с 13% до 8%. Еще один представитель китайского сектора — FAW — показал результат 41 млрд рублей, что соответствует 7% рынка (ранее — 9%).

В десятку лидеров по объему потраченных средств вошли такие марки, как ГАЗ, МАЗ, Урал Howo, Sany и Dongfeng. На каждую из них приходится менее 30 млрд рублей затрат.

По количеству проданных грузовиков безоговорочным лидером также стал КАМАЗ с показателем 18 тыс. автомобилей. На втором месте — SITRAK (7,7 тыс. единиц). Тройку замыкают ГАЗ и Shacman, разделившие третью позицию, каждая компания реализовала по 4,8 тыс. грузовиков.

В рейтинге самых популярных моделей по потраченным средствам лишь одна позиция принадлежит китайской марке. Самой доходной моделью российских дорог стал SITRAK C7H — на ее приобретение россияне потратили 81,9 млрд рублей. Доля этой модели в структуре затрат снизилась с 16% до 15%. SITRAK C7H остается и самой продаваемой моделью на рынке — 7,7 тыс. реализованных единиц.

Следом расположились отечественные КАМАЗ-43118 (47 млрд рублей), КАМАЗ-65115 (28,8 млрд), КАМАЗ-54901 (20,5 млрд) и ГАЗ Gazon NEXT (18,7 млрд рублей). Совокупно пятерке лидеров принадлежит 35% всех расходов на новые грузовики за год.

В 2024 году ситуация была противоположной: лидирующие позиции занимали четыре китайские и одна российская модель, а их совокупная доля в расходах составляла 34%.

Седельные тягачи, несмотря на снижение спроса, сохранили ведущие позиции в сегменте: на них пришлось 141,4 млрд рублей или четверть всех расходов. Для сравнения, год назад эта категория занимала 41% финансовой емкости сектора.

На покупку самосвалов было выделено 83,6 млрд рублей, коммунальной техники — 53,8 млрд рублей. Оборот трех видов грузовых автомобилей составил ровно 50% всех затрат. В рамках годовой динамики доля самосвалов снизилась с 18% до 15%, а коммунальной техники, напротив, выросла с 4% до 10%.

По объемам продаж седельные тягачи лидируют с результатом 15,7 тыс. штук (27% рынка). Самосвалы реализованы в количестве 9,9 тыс. единиц (17%), а коммунальная техника — 5,5 тыс. штук (9%). Все остальные типы кузова в 2025 году обеспечили 47% продаж.

Эксперты отмечают, что финансовая емкость рынка — это сумма средств, затраченная на приобретение новых коммерческих автомобилей в течение отчетного периода, рассчитанная с учетом средневзвешенной цены и числа проданных единиц.