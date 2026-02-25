Россияне в январе приобрели новые автомобили на сумму 282 млрд рублей — Газпромбанк Автолизинг

Премиальный сегмент автомобильного рынка России в январе 2026 года продемонстрировал значительный рост, тогда как массовый сектор столкнулся с сокращением.

По итогам первого месяца 2026 года в стране было продано 9,3 тыс. новых автомобилей премиум-класса, включая люксовые бренды. Это на 17,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общая сумма, потраченная на приобретение таких машин, достигла 79 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля премиального сегмента в общей структуре расходов увеличилась за год с 23,3% до 28%.

В то же время доля массовых автомобилей в общих затратах снизилась — с 76,7% до 72%. Это связано с уменьшением объемов продаж и общих расходов в данном сегменте: за январь было реализовано 71,3 тыс. автомобилей, что на 12,1% меньше, чем в январе 2025 года. Совокупные затраты покупателей на этот сегмент составили 202,9 млрд рублей, что также представляет собой снижение на 4,3%.

Наибольший рост расходов россиян на автомобили зафиксирован по японским маркам. В январе 2026 года траты на них составили 29 млрд рублей — это в 2,2 раза больше показателя годичной давности. Европейские бренды также продемонстрировали существенный рост: на их долю пришлось 41,9 млрд рублей, что на 59,3% превышает прошлогодний результат. Американские марки увеличили свои показатели на 50,6%, до 3,6 млрд рублей, корейские — на 38%, до 6,4 млрд рублей, а отечественные — на 30%, до 64,1 млрд рублей. Единственным исключением стали китайские бренды: расходы на их покупку сократились на 26,2% и составили 129,4 млрд рублей.

Несмотря на снижение, китайские автомобили по-прежнему занимают лидирующую позицию в структуре финансовых затрат россиян — их доля составляет 45,9%. Для сравнения, год назад этот показатель достигал 63,5%. В то же время доля остальных участников рынка выросла: у отечественных марок — с 17,9% до 22,8%, у европейских — с 9,5% до 14,8%, у японских — с 4,7% до 10,3%, у корейских — с 1,7% до 2,3%, у американских — с 0,9% до 1,3%.

В количественном выражении первенство сохраняют китайские бренды: в январе было продано 33,2 тыс. таких автомобилей. Российские марки немного уступили им, реализовав 32,7 тыс. машин. Среди других производителей только японским удалось преодолеть отметку в 5 тыс. реализованных автомобилей — их было продано 5,5 тыс. единиц.

Продолжают укреплять свои позиции на российском рынке кроссоверы и внедорожники. В январе 2026 года в этом сегменте было реализовано 60,1 тыс. новых автомобилей на сумму 233 млрд рублей. Кроссоверы и внедорожники заняли 74,6% в общем объеме продаж и 82,6% в структуре затрат. Оба показателя выросли по сравнению с январем прошлого года, когда они составляли 67,5% и 77,8% соответственно, а доля затрат на эти сегменты впервые превысила 80%.

Второе место по популярности среди россиян занимают автомобили В-класса: за январь было реализовано 13,3 тыс. новых машин на сумму 20,4 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 16,5% в объемах реализации и 7,2% в общей финансовой емкости.

Остальные сегменты российского автомобильного рынка по итогам января не преодолели отметку в 3% ни по количеству проданных автомобилей, ни по сумме расходов на них.