"Газель NN" и "Газель Next" теперь предлагаются в новом цвете кузова

Компания «Современные транспортные технологии» сообщила о расширении палитры цветов для линеек автомобилей «Газель NN» и «Газель Next». Теперь эти модели могут похвастаться новым серебристо-синим оттенком Silver Blue, о чём информирует пресс-служба производителя.

Как отмечают в компании, новый цвет представляет собой металлизированную эмаль. Этот оттенок подчёркивает формы кузова автомобиля и делает внешний вид машины более современным и ярким. На данный момент Silver Blue доступен для цельнометаллических фургонов моделей «Газель NN», «Соболь NN» и «Газель Next» — как в однорядной, так и в двухрядной модификациях. В дальнейшем планируется распространение нового цвета и на остальные варианты данных автомобилей.

Стоит напомнить, что ранее на полноценно приводные версии «Газель NN» и «Соболь NN» была установлена система курсовой устойчивости ESC. Она призвана повысить уровень активной безопасности и включает различные электронные помощники — такие как ABS, антипробуксовочная система, система экстренного торможения, распределитель тормозных усилий и функция помощи при старте в гору.