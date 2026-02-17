Главная Новости Легкие коммерческие автомобили "Газель NN" и "Газель Next" теперь предлагаются в новом цвете кузова
"Газель NN" и "Газель Next" теперь предлагаются в новом цвете кузова

Газель NN и Газель Next получили новый серебристо-синий цвет Silver Blue, доступный для цельнометаллических фургонов разных исполнений.
Демид Поршнев
17.02.2026, 09:52·1 мин
Фото: Autostat.ru

Компания «Современные транспортные технологии» сообщила о расширении палитры цветов для линеек автомобилей «Газель NN» и «Газель Next». Теперь эти модели могут похвастаться новым серебристо-синим оттенком Silver Blue, о чём информирует пресс-служба производителя.

Как отмечают в компании, новый цвет представляет собой металлизированную эмаль. Этот оттенок подчёркивает формы кузова автомобиля и делает внешний вид машины более современным и ярким. На данный момент Silver Blue доступен для цельнометаллических фургонов моделей «Газель NN», «Соболь NN» и «Газель Next» — как в однорядной, так и в двухрядной модификациях. В дальнейшем планируется распространение нового цвета и на остальные варианты данных автомобилей.

Стоит напомнить, что ранее на полноценно приводные версии «Газель NN» и «Соболь NN» была установлена система курсовой устойчивости ESC. Она призвана повысить уровень активной безопасности и включает различные электронные помощники — такие как ABS, антипробуксовочная система, система экстренного торможения, распределитель тормозных усилий и функция помощи при старте в гору.

Источник

Легкие коммерческие автомобили (168)Gaz (46)Gaz gazelle next (6)Gaz газель nn (4)

