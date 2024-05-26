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Новые роскошные опции стали доступны для ГАЗ «Соболя NN»

В ходе модернизации вместо стандартного дивана на заднем ряду мастера решили установить два раздельных кресла. Одно из кресел на втором ряду осталось на месте, но повернуто на 90 градусов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2024, 08:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В ходе модернизации вместо стандартного дивана на заднем ряду мастера решили установить два раздельных кресла. Одно из кресел на втором ряду осталось на месте, но повернуто на 90 градусов. Теперь салон разделен перегородкой с выдвижным телевизором, создавая атмосферу истинного премиум-класса. Кроме того, была добавлена система климат-контроля.

Внешне роскошный автомобиль "Соболь NN" практически не отличается от стандартной версии, за исключением некоторых деталей в частичном антихроме и тонировки. Базу шасси не трогали, и колеса остались стандартными для этой модели.

Для отделки салона были использованы белая кожа и замша. К креслам с новым дизайном добавили функцию электрорегулировок. Также были заменены обшивка потолка и покрытие пола, а также добавлены подоконники с подстаканниками. Однако подробные характеристики и цены на пятиместный бизнес-вэн не были обнародованы.

Стандартный пассажирский "Соболь NN" в настоящее время оценивают от 3,7 до 3,8 миллионов рублей. Этот автомобиль оснащается 2,5-литровым турбодизелем, в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Фото: Carsweek.ru

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