ГАЗ планирует выпустить новый сельскохозяйственный самосвал под названием "Садко 9"

ГАЗ готовится к запуску на рынок нового поколения полноприводного самосвала-сельхозника под названием "Садко 9". Автомобиль будет представлен с популярной надстройкой, которая была разработана на Саранском заводе автосамосвалов.

Согласно информации издания Мотор, шасси платформы "Садко 9" будет оснащено кузовом объемом пять кубометров с трехсторонней разгрузкой. Кузов получил усиленные стальные боковины толщиной полтора миллиметра и пол с настилом толщиной 2,5 мм, что делает его более прочным. При помощи специальных надстраиваемых бортов объем кузова можно увеличить до десяти кубометров.

Производство вездеходов "Садко 9" стартовало на конвейере еще в начале весны. Начальный этап сборки начали с шасси, предназначенного для дальнейшей установки кузова. Однако грузовики ГАЗ еще не поступили в свободную продажу из-за того, что не все партнеры завершили обязательную сертификацию своих надстроек.

Первые клиенты смогут испытать самосвал с короткой базой и трехместной кабиной. Официальная презентация автомобиля состоится на кубанской агровыставке уже в этот вторник, 27 мая.

Новый вездеход обещает увеличенную грузоподъемность до пяти тонн (вместо трех тонн), а также уникальные односкатные колеса с разными размерами покрышек. Задний мост был усилен, а также применена новая схема подвески: спереди - длинные двухлистовые рессоры, сзади - полурессоры на пневмобаллонах со стабилизатором.

За движение самосвала отвечает дизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 169 лошадиных сил, который был доработан. Двигатель работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Также стало известно, что у группы ГАЗ появится свой вариант аналогичный китайской автоматической коробке передач Fast Gear. Произведенные в России трансмиссии планируется продавать Минскому автозаводу.