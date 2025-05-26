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ГАЗ планирует выпустить новый сельскохозяйственный самосвал под названием "Садко 9"

ГАЗ представляет самосвал-сельхозник нового поколения «Садко 9» с увеличенной грузоподъемностью и новой надстройкой. Первый публичный показ на кубанской агровыставке уже во вторник, 27 мая.
РедакцияР
Редакция
26.05.2025, 10:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

ГАЗ готовится к запуску на рынок нового поколения полноприводного самосвала-сельхозника под названием "Садко 9". Автомобиль будет представлен с популярной надстройкой, которая была разработана на Саранском заводе автосамосвалов.

Согласно информации издания Мотор, шасси платформы "Садко 9" будет оснащено кузовом объемом пять кубометров с трехсторонней разгрузкой. Кузов получил усиленные стальные боковины толщиной полтора миллиметра и пол с настилом толщиной 2,5 мм, что делает его более прочным. При помощи специальных надстраиваемых бортов объем кузова можно увеличить до десяти кубометров.

Производство вездеходов "Садко 9" стартовало на конвейере еще в начале весны. Начальный этап сборки начали с шасси, предназначенного для дальнейшей установки кузова. Однако грузовики ГАЗ еще не поступили в свободную продажу из-за того, что не все партнеры завершили обязательную сертификацию своих надстроек.

Первые клиенты смогут испытать самосвал с короткой базой и трехместной кабиной. Официальная презентация автомобиля состоится на кубанской агровыставке уже в этот вторник, 27 мая.

Новый вездеход обещает увеличенную грузоподъемность до пяти тонн (вместо трех тонн), а также уникальные односкатные колеса с разными размерами покрышек. Задний мост был усилен, а также применена новая схема подвески: спереди - длинные двухлистовые рессоры, сзади - полурессоры на пневмобаллонах со стабилизатором.

За движение самосвала отвечает дизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 169 лошадиных сил, который был доработан. Двигатель работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Также стало известно, что у группы ГАЗ появится свой вариант аналогичный китайской автоматической коробке передач Fast Gear. Произведенные в России трансмиссии планируется продавать Минскому автозаводу.

Источник

Российский автопром (68)Грузовые автомобили (74)

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