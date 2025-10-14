ГАЗ 21 «Волга»: почему ретро-автомобиль 1969 года до сих пор пленяет автолюбителей

Сегодня в центре внимания — легендарный автомобиль советской эпохи, ставший неотъемлемой частью отечественного кинематографа и символом времени, когда многие чувствовали себя добрее и спокойнее. Речь идет о ГАЗ 21 "Волга", который прославился благодаря фильму "Берегись автомобиля". Эта модель прошла три серьезные модернизации под руководством одного дизайнера, навсегда оставшись в памяти автомобилистов.



Фото: Carsweek.ru

В этом обзоре рассматривается представитель третьей серии, выпущенный в 1969 году, отличающийся узнаваемой облицовкой радиатора, получившей прозвище "китовый ус". Этот автомобиль — не просто раритет, а настоящий памятник целой эпохе, наполненный уникальными деталями и техническими особенностями. Мы проанализировали каждую мелочь, чтобы понять, почему ГАЗ 21 продолжает вызывать интерес и восхищение спустя десятилетия.



Фото: Carsweek.ru

На дороге: плавность и комфорт — как на волнах



Фото: Carsweek.ru

Первое, что отмечают водители — уникальная плавность хода. ГАЗ 21 буквально "поглощает" неровности дороги благодаря мягкой подвеске и удобным креслам. Обзорность за рулем отличная: узкие передние стойки не мешают обзору, а маневрировать и оценивать дорожную обстановку удобно даже на тесных улицах.



Фото: Carsweek.ru

Однако изначально крупные габариты могут вызвать трудности, особенно при поворотах — рулевым управлением приходится работать активно. Педали отличаются средней жесткостью, сцепление включается плавно, что идеально подходит для такого автомобиля. Переключение передач, особенно на первую, иногда требует двойного выжима сцепления.



Фото: Carsweek.ru

Разгон на ГАЗ 21 уверенный, но не резкий. На низких передачах двигатель быстро выходит на рабочие обороты — приходится своевременно переключаться, однако вторая передача позволяет держать приемлемый темп. После выхода на крейсерскую скорость можно расслабиться и получать удовольствие от поездки.



Фото: Carsweek.ru

Органы управления расположены необычно для современных водителей, но к их размещению быстро привыкаешь. Правда, частые переключения и работа с педалью сцепления могут утомить при длительной поездке.

В целом, управление "Волгой" — это не про скорость, а о неспешном удовольствии. Передняя подвеска независимая на пружинах с поперечным стабилизатором, задняя — рессорная с мостом, все амортизаторы — телескопические. Рулевое управление требует регулярной смазки — особенно в 21 точке и на маятнике, а усилителя здесь не предусмотрено.



Фото: Carsweek.ru

Тормоза — классические барабанные по кругу, без усилителя. Стояночный тормоз действует на карданный вал, но на скользкой дороге может быть ненадежен. Интересный факт: до 1960 года у этих машин была централизованная система смазки, которую со временем упразднили из-за сложности и загрязнения дорог. Зато подвеска отличается долговечностью, а днище легко осмотреть — автомобиль не боится проверки снизу.

Салон: атмосфера уюта и простора

Внутри ГАЗ 21 встречает просторным и уютным салоном, напоминающим комфортную гостиную. Посадка удобная: пороги невысокие, ручки помогают садиться, а мягкие сиденья с пружинной основой обеспечивают комфорт даже в длительных поездках. Переднее кресло регулируется по длине, ремни безопасности отсутствуют — такова конструкция. Руль не регулируется, а его близкое расположение к сиденью может стеснять водителя, но зато удобно для пассажира, сидящего посередине — благодаря рычагу КПП на рулевой колонке.



Фото: Carsweek.ru

Приборная панель лаконична: спидометр выполнен в прозрачной полусфере, имеются указатели топлива и амперметра, а также органы управления печкой, светом и вентиляцией. На полу расположены рычаги стояночного тормоза и открытия капота, а также кнопка включения света. Руль большого диаметра, с кнопкой сигнала и эмблемой в виде оленя — его удобно держать, но со временем он может изменить цвет и потрескаться, поэтому владельцы часто используют оплетку.

Поворотники расположены слева, автоотключение отсутствует, рычаг КПП тоже под рукой — всё просто и интуитивно.



Фото: Carsweek.ru

С правой стороны панели можно увидеть индикаторы уровня воды и масла, замок зажигания, подсос и розетку для переносного фонаря. На рулевой колонке — блокиратор "грибок", фиксирующий руль ключом. В центре консоли установлено ламповое радио, работающее на трех диапазонах — динамик воспроизводит звук характерно для той эпохи.

Присутствует и ручной газ — специальный рычажок, позволяющий поддерживать постоянную скорость, что можно сравнить с ранним круиз-контролем. Часы с надписью "Сделано в СССР" идут исправно, а бардачок оказался довольно мал — даже лист формата А4 туда не помещается. Торпедо первых выпусков не имело обивки, что приводило к бликам, поэтому владельцы самостоятельно оклеивали его кожзаменителем.



Фото: Carsweek.ru

На заднем ряду достаточно просторно, тоннель пола не мешает, трое пассажиров размещаются свободно. Комфорт дополняют поручни на переднем диване и пепельница. Передние сиденья можно разложить, чтобы отдохнуть в дороге. На стойках предусмотрены выключатель света и крючки для одежды.

Дизайн: оригинальность и узнаваемость

Экстерьер "Волги" разработал Лев Еремеев, деликатно следуя мировым тенденциям, но не копируя зарубежные образцы. Кузов отличается округлыми формами, выразительными штампами и характерной "молнией" на задних крыльях.



Фото: Carsweek.ru

Третья серия "Волги" лишена бамперов с массивными "клыками", вместо них появились новые хромированные "китовые усы" с 37 вертикальными полосками и обновленными указателями поворота. Унификация деталей практически полная, при необходимости их можно доработать напильником. Кузов крупный, с внушительным дорожным просветом 19 см — в свое время это делало автомобиль почти внедорожником, способным преодолевать российские дороги.

Хромированных элементов немного: аккуратные ручки, декоративные полосы на дверях и окнах, а также стилизованные колпаки на колесах. В экспортных версиях появлялись дополнительные молдинги, водостоки и надписи. Заводские зеркала не устанавливались, а водостоки удлинялись до крыла, придавая автомобилю стремительность.



Фото: Carsweek.ru

Сзади крышка багажника доходит до бампера, а вертикальные фонари с тонкой окантовкой перекочевали даже на некоторые микроавтобусы. Запасное колесо размещено сбоку, инструменты не мешают загрузке, а пол багажника — ровный и вместительный. В комплекте часто можно встретить оригинальный аварийный знак и аптечку с изображением автомобиля. Украшение на капоте с фигуркой оленя со временем менялось, как и стилистика задних "плавников".

Даже спустя десятилетия дизайн "Волги" вызывает интерес — кузовные элементы рассчитаны на прочность, а не на мифическую толщину металла, антикоррозийная обработка предусматривает фосфатирование, а краска на ранних экземплярах часто сохраняется без перекраски.



Фото: Carsweek.ru

История развития модели: первая серия отличалась массивными бамперами, звездой на решетке и короткими водостоками; вторая — фигурными бамперами, новыми фонарями и короткими водостоками; третья — представлена в данном обзоре.

Техническая часть: простота и выносливость

Под капотом ГАЗ 21 установлен 4-цилиндровый карбюраторный двигатель ЗМЗ 21 объемом 2.5 литра и мощностью 75 л.с. Агрегат отличается нижним расположением распредвала, чугунными гильзами в алюминиевом блоке и надежностью — он не любит высоких оборотов, но уверенно тянет даже с прицепом. Карбюратор К124 снабжен окошком для контроля топлива, а на его базе позже появились двигатели 24D и 402.



Фото: Carsweek.ru

Двигатель не отличается избыточным расходом топлива, а для зимнего запуска предусмотрены жалюзи радиатора. Система охлаждения водяная, подкапотное пространство организовано рационально — бензонасос и фильтры размещены удобно для обслуживания. Коробка передач механическая, с рычагом на руле. В первых сериях встречались двигатели от "Победы", а 700 экземпляров были укомплектованы автоматической трансмиссией.



Фото: Carsweek.ru

Экспортные версии оснащались дизелями Peugeot-Indenor, Perkins и Rover с механической КПП, а также бензиновыми двигателями мощностью до 85 л.с. Спецмодификация ГАЗ 23 получила 5,5-литровый V8 от "Чайки" и трехступенчатый автомат, рычаг управления также располагался на рулевой колонке. Сейчас нередко встречаются варианты с двигателями 4.2 литра и коробкой от 24-й модели. Рассказы о "плите" в багажнике связаны с оборудованием для прослушки, а не бытовыми приборами.



Фото: Carsweek.ru

Итоги: кому подойдет ГАЗ 21 "Волга" сегодня?

ГАЗ 21 "Волга" — идеальный выбор для настоящих ценителей ретро и любителей просторных автомобилей с историей. Для ежедневного использования эта машина не предназначена, однако при грамотной модернизации способна подарить массу положительных эмоций. Автомобиль требует регулярного ухода и внимания к деталям, но взамен дарит ощущение причастности к прошлому и привлекает взгляды окружающих. ГАЗ 21 по праву считается символом эпохи оттепели, достатка и дружеской атмосферы. Если вы готовы к особенностям эксплуатации — смело выбирайте этот автомобиль.

Источник. Фото — a.d-cd.net.