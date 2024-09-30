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Гэвин Ньюсом прекратил преследование Калифорнии за раздражающими предупреждениями о превышении скорости в автомобиле.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отклонил законопроект, который предполагал, что новые автомобили начнут издавать звуковой сигнал, когда водитель превышает скоростной лимит.
РедакцияР
Редакция
30.09.2024, 21:02·2 мин
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Фото: Motor1.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отклонил законопроект, который предполагал, что новые автомобили начнут издавать звуковой сигнал, когда водитель превышает скоростной лимит.

Ньюсом заявил, что отклонил законопроект, чтобы не подорвать федеральные регуляции Национальной службы безопасности дорожного движения (NHTSA).

В Европейском союзе уже действует аналогичный закон, но софт можно отключить.

Предложенный закон, направленный на снижение скорости движения водителей и уменьшение смертности в дорожных происшествиях, был отклонен губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсом.

Предполагавшийся закон требовал, чтобы новые автомобили подавали звуковые сигналы водителям, превысившим скоростной лимит более чем на 10 миль в час.

Калифорния стала бы первым штатом, который внедрил бы такое правило. Если бы закон подписали, все новые автомобили, грузовики и автобусы, продаваемые в штате начиная с 2030 года, должны были бы обладать таким софтом. Исключения составили бы только мотоциклы, скутеры и аварийные транспортные средства.

В Европейском союзе уже действует аналогичное антипревышение скорости правило. С 2024 года все новые автомобили, продаваемые в регионе, должны издавать звуковой сигнал каждый раз, когда автомобиль превышает скоростной лимит. Эту функцию можно отключить пассажирами, но она автоматически активируется при каждом включении автомобиля.

"Федеральный закон, реализуемый Национальной службой безопасности дорожного движения (NHTSA), уже регулирует стандарты безопасности автомобилей, и добавление требований, специфичных для Калифорнии, создаст пестрое полотно регуляций, что подрывает эту долгосрочную федеральную структуру," - сказал Ньюсом в заявлении, объясняя свое решение. "NHTSA также активно оценивает системы интеллектуальной помощи в ограничении скорости, и наложение обязательств на уровне штата в настоящее время рискует нарушить эти текущие федеральные оценки."

Хотя NHTSA еще не пошла дальше установки софта ограничения скорости, она внедрила новые правила, требующие автоматического экстренного торможения на всех новых легковых автомобилях, начиная с 2029 года.

Были бы вы согласны с установкой антипревышения скорости в вашем автомобиле? Дайте нам знать в комментариях.

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