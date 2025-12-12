Тарифы за высадку пассажиров в аэропорту Гатвик резко выросли, и руководство возлагает ответственность на канцлера

Аэропорт Гатвик стал очередным британским аэропортом, повысившим стоимость услуги высадки пассажиров. Теперь водителям придется платить еще больше, чтобы проводить своих близких в путешествие в 2025 году.

С 6 января минимальная плата за использование одной из зон высадки в Гатвике составит £10. Это на £3 больше по сравнению с нынешней стоимостью в £7. Водители, имеющие Blue Badge, по-прежнему освобождены от уплаты этого сбора.

В администрации аэропорта повышение расценок объясняют ростом расходов, включая значительное увеличение бизнес-ставок, вызванное бюджетом, представленным канцлером Рэйчел Ривз на осенней сессии 2025 года. Представитель Гатвика отметил: “Повышение стоимости услуги высадки — это не то решение, которое мы приняли легкомысленно”.

“Мы сталкиваемся с ростом различных издержек, в том числе с более чем двукратным увеличением бизнес-ставки”, добавили в Гатвике. “Рост платы за высадку будет способствовать реализации проектов по развитию общественного транспорта, поможет уменьшить количество автомобилей и снизить загруженность у терминалов, а также обеспечит финансирование ряда инициатив в области устойчивого транспорта.”

Старший сотрудник RAC Род Деннис сообщил: “Вряд ли в январе автомобилисты, приезжающие в Гатвик, чтобы проводить друзей и родных, услышат слова ‘С Новым годом’. Повышение стоимости более чем на 40 процентов — самое крупное, что мы когда-либо отмечали, и означает удвоение тарифа с момента его введения.”

Изначально, когда в 2021 году Гатвик внедрил плату за высадку, она составляла £5. С тех пор тариф увеличивался постепенно. Водителям предоставляется время до полуночи следующего дня для оплаты, иначе им грозит штраф в размере £100, который может быть снижен до £60 при оплате в течение 14 дней.

Глава Business Travel Association Клайв Рэттен охарактеризовал повышение как “явную попытку заработать”, а также назвал это “удобным оправданием для очередного увеличения сборов, которые и так не соответствуют ожиданиям пассажиров и реальной ситуации с транспортной доступностью регионов”.

Рост платы в Гатвике последовал за недавним повышением аналогичного сбора до £7 в лондонском аэропорту Хитроу, где также был введен лимит времени на высадку — 10 минут, что позволило приблизить услуги аэропорта к стандартам других транспортных узлов.