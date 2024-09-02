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Гасли просит стюардов отменить штраф

Гонщик Haas F1 Кевин Магнуссен получил 10-секундный штраф и 2 штрафных балла после небольшого контакта с Пьером Гасли. Этот инцидент привел к тому, что Магнуссен набрал уже 12 баллов за последний год и пропустил гонку в Баку.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.09.2024, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик Haas F1 Кевин Магнуссен получил 10-секундный штраф и 2 штрафных балла после небольшого контакта с Пьером Гасли. Этот инцидент привел к тому, что Магнуссен набрал уже 12 баллов за последний год и пропустил гонку в Баку.

После гонки Магнуссен и Гасли выразили свое недоумение по поводу слишком строгого наказания за минимальный инцидент, считая его несправедливым. Пьер Гасли отметил, что он удивился, услышав о 10-секундном штрафе, и подчеркнул, что Магнуссен пытался избежать столкновения.

Гасли также выразил надежду на пересмотр данного решения стюардами, считая, что штраф был бы несправедливым. Он обратился к стюардам с просьбой аннулировать штраф и указал на то, что любое наказание в данной ситуации будет несоразмерным и несправедливым.

Источник

Пьер Гасли (42)Кевин Магнуссен (51)

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