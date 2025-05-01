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Сила есть, чтоб бороться с Williams

FIA пресс-конференция: Пьер Гасли уверен в скорости Alpine A525 и борьбе с Williams. Гонщик готов к экстремальной плотной борьбе в середине пелотона и предсказуемому уик-энду в Майами. Ждём восстановления команды на трассе и новых результатов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.05.2025, 22:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

После пяти гонок текущего сезона команда Alpine пока что не может похвастаться высокими достижениями, имея всего лишь шесть очков и занимая последнее место в общем зачёте. Однако, на пресс-конференции, прошедшей при поддержке FIA в Майами, гонщик Пьер Гасли выступил уверенно, заявив, что скорость машины A525 позволяет ему бороться с командой Williams.

Пьер Гасли отметил: «В этом сезоне мы видим чрезвычайно напряжённую борьбу в центре гонки. Разница в три десятых секунды определяет, пройдёшь ли ты в следующий этап гонки или завершишь участие уже на старте. Это очень сложные условия, но мы смогли объединить все наши силы на двух последних этапах, несмотря на то, что в трёх предыдущих гонках нам не везло».

Гасли добавил: «Я уверен, что у нас достаточно быстроты, чтобы состязаться с Williams. Команда Racing Bulls также проявляет себя очень достойно, как и Haas. Нам важно извлекать максимум возможного из нашей машины. Я убеждён, что в таком случае мы сможем бороться за победу и зарабатывать очки».

«Гонка в Майами будет проходить в формате спринта, что делает результаты ещё более непредсказуемыми. Возможно, в ходе уик-энда нам придётся идти на некоторые уступки, но я уверен, что во время гонки увидим разнообразные стратегии по использованию шин. Субботний спринт предоставит более ясное представление о том, что ожидать от самой гонки».

Источник

Пьер Гасли (74)Alpine F1 Team (152)

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