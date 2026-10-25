Пьер Гасли: «Результат отражает наш уровень в этот уик-энд»

Пьер Гасли отделяло 0,022 секунды от выхода в финальную часть квалификации в Остине. После штрафа Арвида Линдблада гонщик Alpine начнёт воскресную гонку с десятой позиции. Его напарник Франко Колапинто показал четырнадцатый результат, однако из-за замены элементов силовой установки формально должен потерять десять мест на старте.

Пьер Гасли (11-й): «Я выжал всё из машины во второй части квалификации, поэтому не очень расстроен результатом – это наш уровень в этот уик-энд. Конечно, обидно, что мне не хватило всего 0,022 с до выхода в финал, но я доволен своим кругов, и всё равно поднялся на десятое место из-за штрафа Арвида.

На этой трассе сложно проехать идеальный круг, да и в целом уик-энд тяжело складывается для нас. Тем не менее, в гонке мы поборемся за очки – наша цель в том, чтобы навязать борьбу Racing Bulls. Нужно постараться опередить их на старте, а дальше увидим, как будут развиваться события.

В гонке предстоит много работы, но я рад, что у нас есть шансы добиться хорошего результата. Сделаю всё возможное, чтобы заработать очки».

Франко Колапинто (14-й): «Перед квалификацией я знал, что будет непросто из-за штрафа, но всё же рассчитывал на более высокий результат. Даже зная о штрафе, ты всё равно максимально выкладываешься, чтобы занять как можно более высокую позицию и смягчить последствия.

Сегодня не хватало скорости – судя по всему, эта трасса не так хорошо подходит нашей машине, как другие. Нам нужно понять, с чем это связано.

Мы с командой весь уик-энд работали над настройками машины на гонку и сохранили несколько комплектов шин, поэтому я надеюсь, что в воскресенье мы выступим лучше, и я смогу побороться с теми, кто стартует впереди нас».