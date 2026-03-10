Гасли: «У меня хорошие ожидания перед гонкой в Шанхае»

Команда Alpine F1 стартовала в новом сезоне 2026 года с заработанными очками: Пьер Гасли финишировал на 10-й позиции на Гран-при Австралии. Руководство французского коллектива Renault рассчитывает развить этот успех уже на ближайшем этапе в Китае, где, помимо основной гонки, в программу уик-энда включён спринт, открывающий дополнительные возможности для команд.

Пьер Гасли отметил, что после анализа выступления в Мельбурне у него остались смешанные чувства, однако перед этапом в Шанхае пилот настроен оптимистично, особенно с учётом первого спринта сезона. Француз подчеркнул, что гонка в Австралии оказалась сложной, и для завоевания единственного очка пришлось приложить немало усилий, однако воскресное выступление принесло удовлетворение.

По словам Гасли, заметный прогресс, достигнутый за уик-энд, стал результатом постоянной работы и совершенствования понимания новой машины. Пилот уверен, что развитие продолжится и в следующих этапах, несмотря на то, что некоторые соперники пока опережают Alpine в темпах. Тем не менее, команда довольна тем, что смогла добиться улучшений с пятницы по воскресенье и получить пусть и небольшое, но поощрение за свои старания.

Гасли также добавил, что при более благоприятном стечении обстоятельств Alpine могла рассчитывать на лучший итог. Коллектив понимает, что финальный результат не соответствует их амбициям, и намерен сосредоточить усилия на ключевых аспектах работы, начиная уже с гонки в Шанхае. Гонщик подчеркнул сложность трассы, отметив наличие быстрых поворотов и интенсивных зон торможения, и выразил готовность выложиться на максимум в предстоящих заездах.

Франко Колапинто также поделился впечатлениями от непростого старта сезона. По его словам, этап в Мельбурне оказался трудным и не соответствовал ожиданиям команды. Пилот отметил, что коллективу предстоит извлечь уроки из сложностей и сохранять сплочённость вне зависимости от результатов.

Колапинто вспомнил о напряжённом моменте на старте, когда ему удалось избежать аварии с Лиамом Лоусоном, своевременно среагировать и продолжить гонку. Этот эпизод оставил у гонщика яркие впечатления, особенно после просмотра повторов инцидента.

Пилот добавил, что у команды появилось лучшее понимание поведения болида A526 в гоночных условиях. По его мнению, техника Alpine имеет конкурентоспособный потенциал по сравнению с соперниками.

Готовясь к этапу в Шанхае, Колапинто отметил, что команде предстоит решить ряд задач в условиях ограниченного времени на подготовку к спринту — всего одна тренировка в пятницу. Гонщик подчеркнул важность быстрой адаптации и эффективной работы с первых минут уик-энда, поскольку предстоит разобраться с множеством нюансов на новом этапе. Он выразил интерес к тому, как команда проявит себя на китайской трассе.