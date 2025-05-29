Гасли: Ожидаем повышения показателей

В предыдущее воскресенье в Монако Пьер Гасли встретил неприятности и не смог завершить гонку из-за столкновения с Юки Цунодой. Несмотря на это, на этот раз в Барселоне он и его команда настроены на более удачный результат.

Пьер Гасли поделился мнением о прошлом этапе: «Уик-энд в Монако был трудным для всей нашей команды. У нас были высокие ожидания, но столкнулись с серьезными проблемами с темпом. Авто не вело себя должным образом на городской трассе из-за неровного асфальта. Нам не удалось достичь высокой производительности, и мы отстали от соперников».

Гасли заметил, что результаты были очень плотные, учитывая небольшие временные интервалы. На первом этапе квалификации команда заняла 18-е место, отстав от лучшего времени всего на семь десятых секунды. «В таких случаях дорого стоит каждая ошибка», - добавил гонщик.

Однако в Барселоне Гасли ожидает лучших результатов благодаря ровной трассе и большему количеству быстрых поворотов. «Уверен, что мы покажем себя с лучшей стороны», - сказал Гасли.

Гонщику особенно по душе атмосфера в Барселоне: «Здесь всегда царит позитивная энергия. Мы получаем здесь хорошую поддержку, так как нас поддерживает множество французских болельщиков. Это одна из гонок, где нам обеспечена по-настоящему горячая поддержка».

Не смотря на утомительное количество кругов, которые проезжают гонщики на трассе в Барселоне, она остается одной из лучших. «Здесь много быстрых поворотов, где ощущается великая аэродинамическая эффективность машин Формулы 1», - пояснил Гасли свою точку зрения.

Третий, девятый и последний поворот гонки выполняются на скорости около 280 км/ч, принося удовольствие и неповторимые ощущения Пьеру. «Это всегда вызывает трепет», - с улыбкой отметил гонщик.