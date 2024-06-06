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Гасли дал взвешенную оценку уходу Окона из Alpine.

В начале недели в штаб-квартире команды Alpine было объявлено, что контракт с гонщиком Эстебаном Оконом не будет продлен на следующий сезон. Это решение вызвало большой резонанс в мире автоспорта.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.06.2024, 23:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В начале недели в штаб-квартире команды Alpine было объявлено, что контракт с гонщиком Эстебаном Оконом не будет продлен на следующий сезон. Это решение вызвало большой резонанс в мире автоспорта.

На пресс-конференции FIA, проходившей в Монреале, одному из пилотов Alpine, Пьеру Гасли, был задан вопрос о своем отношении к уходу Окона из команды. Гасли, с видимой осторожностью, начал комментировать данную новость.

«Это было, – после небольшой паузы начал свое высказывание Гасли. – Мне нужно время на обдумывание, учитывая ваш интерес к каждому моему слову.

У меня и Эстебана сложилась долгая история взаимоотношений, и я считаю, что за последние полтора года нам удалось добиться взаимопонимания и налаженного сотрудничества на профессиональном уровне. Это важно подчеркнуть.

Несмотря на то, что в команде соперничество между гонщиками всегда присутствует, иногда бывает непросто. Но история наших отношений говорит сама за себя, и я доволен тем, как все складывалось между нами. Я бы оставил это здесь».

Источник

Пьер Гасли (22)Alpine F1 Team (45)

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