Инцидент с Кими испортил всё, — Габриэль Бортолето.

В последнем этапе гонок в Монако команда Sauber в седьмой раз подряд осталась без очков. Лучшим результатом стало 14-е место новичка Габриэля Бортолето.

Габриэль Бортолето поделился своими впечатлениями: «Монако всегда славилось интересными квалификациями, но гонки часто оказываются скучными из-за сложностей с обгона. Сегодняшнее соревнование не стало исключением. Даже введение второй обязательной остановки на пит-стопе не придало гонке дополнительной динамики. К сожалению, стратегия команды замедлила ход гонки, поскольку все вынуждены были двигаться на несколько секунд медленнее своего реального темпа. Это делало обгоны практически невозможными из-за отсутствия деградации шин».

Гонщик также рассказал о сложностях во время гонки: «Мой заезд осложнился инцидентом с Кими на первом круге. Я опередил его на внешнем радиусе в шпильке, однако он вошел в поворот шире, чем нужно, и я был вынужден зацепить его барьер, чтобы избежать столкновения. Это повредило переднее антикрыло и поставило под угрозу мою гонку».

Габриэль выразил сожаление по поводу произошедшего и отметил, что без инцидента команда могла бы попробовать другие стратегии для достижения лучших результатов. Он заверил, что они будут продолжать работать над улучшением показателей в квалификациях и гонках, чтобы быть ближе к борьбе за очки в следующих заездах.

Нико Хюлкенберг, финишировавший 16-м, также поделился своим мнением: «Мой старт был хорошим, я смог отыграть позицию на первом круге, однако дальнейшая гонка не развивалась так, как мы планировали. Я часто оказывался в трафике из-за стратегических маневров других команд, которые замедляли пелотон, отставая на несколько секунд от обычного темпа для открытия окна пит-стопов для своих напарников».

Гонщик отметил, что тактика команд – неотъемлемая часть гонок, но признал, что с точки зрения зрителей это может выглядеть не слишком увлекательно. Он подчеркнул, что единственный способ избежать подобных ситуаций – это стартовать в первой десятке. Несмотря на оптимально выбранную стратегию и успешные пит-стопы, команда Sauber не смогла показать лучший результат в Монако.