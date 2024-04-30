Будущие электромобили Polestar могут быть заряжены всего за 10 минут

Седан Polestar 5 - это, по сути, шведский ответ на Porsche Taycan. Мы уже видели, как он проехал вверх по холму в Гудвуде с обещанием в 884 лошадиные силы. Теперь мы знаем, как быстро он мог бы, теоретически, заряжаться в будущем. Опять же, теоретически.

Недавно Polestar завершил испытания с прототипом 5-й модели, в результате которых его батарея зарядилась с 10 до 80 процентов всего за 10 минут, добавив 200 миль (320 километров) к пробегу на батарее емкостью 77,0 киловатт-часов. Это быстрее, чем у производственного Taycan, который делает это примерно за 18 минут. Хотя у Taycan ёмкость батареи составляет 105,0 киловатт-часов.

Следует отметить, что в автомобиле использовалась специальная батарея от компании StoreDot. Эта батарея также может быть увеличена до 100,0 киловатт-часов при необходимости. Скорость быстрой зарядки постоянного тока составляла 310 киловатт при 10 процентах заряда батареи и фактически увеличилась до 370 киловатт к моменту завершения зарядки. Однако средняя скорость зарядки не была указана.

Фото: Motor1.com

"Это доказательство того, что мы теперь можем заряжать на таких скоростях в стандартном автомобиле", - говорит Йенс Грот, главный инженер батарейных систем Polestar. "Мы не добавляли ничего нового вне батарейного блока. Все еще были оригинальный насос охлаждения и вентилятор".

Polestar не сказал, планирует ли он использовать батареи от StoreDot в будущих продуктах, но говорит, что эти испытания дают представление о "батарее следующего поколения". И первые результаты обнадеживают. Впервые в истории полностью функционирующая батарея от StoreDot была использована в электромобиле, поэтому остается многое, что мы не знаем о том, как этот батарейный блок будет выглядеть со временем.

Даже если мы не увидим батареи от StoreDot к моменту появления Polestar 5, есть шанс увидеть эти блоки в будущих продуктах Polestar. Седан 5-й модели дебютирует с архитектурой на 800 вольт с ожидаемым батарейным блоком емкостью около 103,0 киловатт-часов и запасом хода около 372 миль. Ожидается, что он выйдет в серийное производство к 2025 году с датой начала продаж в конце того же года или в 2026 году. Цена стартует примерно от $90 000.