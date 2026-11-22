Фредерик Вассёр высказался о столкновении Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на Гран При Лас-Вегаса. В результате инцидента Льюис потерял позиции после разворота, а Шарль получил 10-секундный штраф. Руководитель Ferrari считает, что ответственность за произошедшее полностью лежит на Леклере, а его действия назвал неприемлемыми.

Фредерик Вассёр: «Мне всё это очень не нравится. В Мехико ситуация была неприятной, но сегодня всё ещё хуже, ведь мы их предупреждали. После Мехико мы провели откровенный разговор, а сегодня по ходу гонки напомнили о нём.

Мы чётко сказали Шарлю – когда едешь позади Льюиса, то думай о команде. Он не послушал и, на мой взгляд, допустил профессиональную ошибку. У тебя нет права таким образом брать и перечёркивать результат.

Думаю, мы поговорим завтра. Сегодня обсуждать произошедшее уже не будем. Но мне кажется, что они полностью забыли о двух тысячах человек, которые днём и ночью работают за кулисами. Сегодня Шарль о них совершенно не думал.

Мы все вкладываем огромное количество сил, многим жертвуем, и сегодня упустили потенциально хороший результат, ведь темп был неплохим. Каким бы ни был исход, нельзя так разбрасываться результатами, когда на тебя работают люди. Так что да, это совершенно неприемлемо.

Что я сказал Шарлю? Я высказал ему всё, что думаю. Он особо ничего не ответил, но я прямо сказал ему, что именно обо всём этом думаю».