Фредерик Вассёр: Шарль временами превосходил Пиастри в скорости движения

В Саудовской Аравии Ferrari смогла завоевать первый подиум в этом сезоне благодаря третьему месту Шарля Леклера. Несмотря на то, что команда уступает McLaren и Red Bull Racing, руководитель Фредерик Вассёр нашел позитивные моменты.

Фредерик Вассёр отметил: «Шарль провел отличную гонку и заслуженно финишировал на третьей позиции. Он начал гонку довольно осторожно, но когда оказался за другим болидом, мы изменили стратегию, чтобы увеличить отрыв. Леклер умело управлял износом шин, постепенно увеличивая темп гонки после десятого круга, особенно хорошо показав себя на чистой трассе».

«В некоторые моменты он даже был быстрее Пиастри и Ферстаппена, что свидетельствует о хорошем темпе. Однако, нам нужно продолжать работать над квалификационным темпом», - подчеркнул Вассёр.

Относительно Хэмилтона, Фредерик отметил, что у него были проблемы с темпом, особенно учитывая "грязный" воздух во время гонки. «Нам необходимо сохранять фокус и продолжать улучшать наши результаты», - добавил он.

«С понедельника мы начнем подготовку к гонке в Майами. Мы продолжим работать по принципу "гонка за раз", сосредотачиваясь на наших целях. Точно такой же подход был у нас в прошлом году, и мы намерены его придерживаться и в этом сезоне».