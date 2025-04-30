Фредерик Вассёр: Наша подготовка к Майами была тщательной

Команда Ferrari активно работает над улучшением своего болида и надеется на успешное выступление в Майами.

Глава команды Фредерик Вассёр поделился: "Несколько дней мы изучали данные, собранные во время трех последовательных гонок в Маранелло, и теперь готовы вернуться на трассу. Этот этап особенный, так как во Флориде мы отмечаем годовщину нашего партнерства с HP, который является титульным спонсором".

Впереди у команды второй этап в этом году с субботним спринтом. Подготовка к нему проходила тщательно - на симуляторе и на брифингах. Цель - быть в хорошей форме к квалификации после всего одного часа тренировок в Майами. После удачных выступлений в Бахрейне и Джидде мы настроены на дальнейшее улучшение характеристик болида SF-25".