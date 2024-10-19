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Фредерик Вассёр: Нам следует иметь доверие к FIA

Перед Гран При США в команде Red Bull признали наличие специального устройства, способного изменять дорожный просвет в закрытом парке между квалификацией и гонкой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2024, 12:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед Гран При США в команде Red Bull признали наличие специального устройства, способного изменять дорожный просвет в закрытом парке между квалификацией и гонкой. Это вызвало обеспокоенность, так как использование подобной технологии могло бы нарушить технический регламент.

На прошлой неделе руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр выразил свою точку зрения относительно решения Red Bull. Он подчеркнул, что в данном вопросе необходимо довериться Международной автомобильной федерации (FIA) и подчеркнул, что не хочет утверждать ничего на основе слухов.

«Я не знаю, что происходит, так как не нахожусь внутри команды, и не могу сказать, использовали ли они это устройство или нет. Если же это все-таки произошло, то это безусловно нарушение правил, поскольку здесь не может быть речи о какой-то неоднозначности в регламенте. В этом сезоне уже было много ситуаций, связанных с различными трактовками правил, но данное действие не подпадает под этот аспект. Мы должны доверять решениям FIA в подобных ситуациях», - отметил Вассёр.

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Ferrari (238)Фредерик Вассёр (37)

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