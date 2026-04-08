Франсуа Прово сам отказал Кристиану Хорнеру
Франсуа Прово из Renault отказал Хорнеру в покупке акций команды, предпочитая инвестора под контролем для стабильности в Формуле 1.
Иннокентий Петров
08.04.2026, 18:51·1 мин
Фото: F1news.ru

По информации, поступившей из источников, исполнительный директор Renault Франсуа Прово отверг предложение Кристиана Хорнера о приобретении акций команды, находящихся в распоряжении фонда Otro Capital.

Известно, что Прово лично курирует все переговоры, связанные с возможной продажей пакета акций, и стремится выбрать инвестора, который будет находиться под его контролем. Такой подход связан с желанием сохранить собственное влияние над будущим команды.

В Renault считают, что для успешного выступления в Формуле 1 необходима стабильность. Руководство компании не стремится повторять прежние стратегические ошибки и предпочитает максимально контролировать выбор нового инвестора.

Кристиан Хорнер (135)Alpine F1 Team (338)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
