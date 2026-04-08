Франсуа Прово сам отказал Кристиану Хорнеру

По информации, поступившей из источников, исполнительный директор Renault Франсуа Прово отверг предложение Кристиана Хорнера о приобретении акций команды, находящихся в распоряжении фонда Otro Capital.

Известно, что Прово лично курирует все переговоры, связанные с возможной продажей пакета акций, и стремится выбрать инвестора, который будет находиться под его контролем. Такой подход связан с желанием сохранить собственное влияние над будущим команды.

В Renault считают, что для успешного выступления в Формуле 1 необходима стабильность. Руководство компании не стремится повторять прежние стратегические ошибки и предпочитает максимально контролировать выбор нового инвестора.