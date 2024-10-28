Франко Колапинто получил свои первые штрафные баллы.

В ходе Гран При Мехико пилот Франко Колапинто заработал свои первые штрафные баллы в мире Формулы 1. После анализа ситуации стюарды приняли решение наказать гонщика за инцидент с Лиамом Лоусоном в заключительных кругах гонки. Колапинто обогнал Лоусона в одном из поворотов, но в результате столкновения повредил переднее антикрыло машины своего соперника.

За это нарушение Франко Колапинто получил штраф в виде десяти секунд, которые, однако, не повлияли на его итоговое 12-е место. Кроме того, стюарды вынесли гонщику Williams два штрафных балла в копилку.