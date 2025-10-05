Главная Новости Alpine F1 Team Франко Колапинто: «Нужно продолжать борьбу»
Alpine уступила Haas F1 два очка на Гран-при Сингапура и сохраняет последнее место в Кубке конструкторов Формулы 1 из-за проблем с темпом и износом шин.
Демид Поршнев
05.10.2025, 19:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Уик-энд в Сингапуре оказался неудачным для команды Alpine. Коллектив вновь уступил конкурентам из Haas F1 два очка, что осложнило борьбу за уход с последней строчки в Кубке конструкторов.

Франко Колапинто, завершивший гонку 16-м, рассказал о непростом характере заезда. По его словам, гонка выдалась затяжной и насыщенной борьбой, однако Alpine вновь не хватило темпа. Под конец дистанции Колапинто потерял несколько позиций из-за сильного износа шин.

Гонщик отметил, что старт прошёл удачно: удалось отыграть места уже в первых поворотах и закрепиться в средней группе пелотона на комплекте Soft. Учитывая сложности с обгонами на городской трассе Сингапура, команда сделала ставку на ранний пит-стоп, надеясь сработать за счет подрезки и заработать очки.

Однако сберечь шины до конца дистанции не удалось. Колапинто подчеркнул, что вынужден был часто уходить с траектории из-за синих флагов, а на последних кругах ему стало сложно сдерживать соперников на свежем комплекте резины. Несмотря на разочарование результатом, пилот выразил уверенность в том, что команда продолжит борьбу за лучшие позиции.

Пьер Гасли финишировал на 19-м месте. По его словам, старт с пит-лейн в Сингапуре изначально не предвещал легкой гонки. В последнее время Гасли испытывал дискомфорт за рулем и команда решила внести изменения в настройки и заменить днище машины, чтобы разобраться с причинами. Финиш вне очковой зоны не стал неожиданностью, но гонщик отметил, что смог поучаствовать в нескольких дуэлях на трассе.

Гасли выразил надежду, что следующий этап в Остине сложится для Alpine лучше. Он подчеркнул, что эта трасса подходит команде больше, чем уличные кольца, где заметно не хватает сцепления и присутствует множество неровностей.

