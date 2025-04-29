Renault из Франции представила свои новые электрические фургоны

Выставка коммерческих автомобилей в английском Бирмингеме оживилась благодаря нескольким важным новинкам. Одной из ключевых стало представление нового минивэна Renault Trafic. Хотя этот автомобиль уже был представлен ранее, на этот раз компания Renault доставила фургон на выставку коммерческих автомобилей для его мирового дебюта. Также были представлены несколько вариантов этой модели с открытым кузовом Goelette и бортовой платформой Estafette.

Все три версии автомобиля были созданы на основе новой платформы SDV, разработанной суббрендом автопроизводителя - компанией Ampere. Эта платформа выполнена в стиле скейтборда. Хотя точные размеры и объемы используемых аккумуляторных батарей пока не разглашаются, представители компании-разработчика утверждают, что запас хода составляет до 450 км, а для зарядки батареи требуется всего 20 минут - за этот период батарея зарядится с 15 до 80%.

В пресс-релизе компании особо отмечается, что новая электрическая архитектура Renault отличается гибкостью, и именно для демонстрации этого были выпущены три варианта модели. У всех трех моделей одинаковые нижние бамперы, но у каждой свой уникальный дизайн. Например, модель Trafic E-Tech имеет светящийся значок, тонкие светодиодные фары, узкие вертикальные задние фонари, а также много черной отделки и резких изгибов. Рено утверждает, что радиус разворота Trafic составляет 10,3 метра, что соответствует радиусу разворота супермини Clio.

Недавно мы писали о представлении обновленного кроссовера Renault Austral 2025 года. Стоимость данной модели пока не разглашается. Кроссовер Renault Austral претерпел изменения не только в дизайне, но и в технической части.