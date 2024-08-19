Франческо Баньяя – лидер чемпионата MotoGP после Гран-при Австрии.

В минувшее воскресенье, 18 августа, на трассе состоялась зрелищная гонка Гран-при Австрии в классе MotoGP. Фанаты мотоспорта с нетерпением ждали, кто же в этот раз завоюет вершину общего зачета и сумеет ли Марк Маркес добиться победы. После первого круга стало ясно, что Маркесу не удастся легко пробиться вперед, поскольку он оказался на 13-й позиции.

Спринтерскую гонку возглавил Мартин, но уже на втором круге его опередил Баньяя. Хотя итальянец сумел вырваться вперед, Мартин не собирался сдаваться и ехал всего в нескольких шагах от него. Бастьянини, в свою очередь, начал отставать и к 10-му кругу от лидеров отделился уже на две секунды. Маркес проделал огромную работу и поднялся на седьмое место.

К середине гонки Баньяя начал увеличивать отрыв и уверенно удерживал лидерство до самого финиша. Разрыв между ним и Мартином увеличился до трех секунд. Бастьянини смог подняться на третью ступень пьедестала. Маркес продемонстрировал впечатляющее выступление во второй половине гонки и финишировал четвертым. Баньяя вышел вперед в общем зачете, опережая Мартина на пять очков.

Однако, Бастьянини и Маркесу предстоит приложить усилия, чтобы вступить в борьбу за чемпионство.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о результатах спринтерской гонки Гран-при Австрии, где победу одержал Франческо Баньяя.