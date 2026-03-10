Четыре новых электромобиля Dacia помогут раскрыть электрический потенциал бюджетного бренда

Dacia объявила о запуске четырех новых полностью электрических моделей до 2030 года. Компания намерена сделать доступные электромобили массовыми, сосредоточив внимание на бюджетном сегменте и экологически чистых технологиях.

Первая новинка – компактный кроссовер, созданный на базе Renault Twingo, который дебютирует во второй половине 2026 года. Помимо этого, ключевая модель Dacia Sandero также получит электрическую версию.

Генеральный директор Dacia Катрин Адт отметила: «Для следующего поколения Sandero мы разработали линейку мультитопливных силовых установок в традиционном для Dacia привлекательном дизайне. Модель по-прежнему будет оставаться лидером по соотношению цены и качества».

Впервые в этом году Sandero получит гибридную модификацию. Однако полностью новое поколение, презентация которого ожидается в 2027 году, выйдет и с полностью электрическим вариантом. К 2030 году производитель планирует, чтобы две трети всех выпускаемых автомобилей Dacia были электрифицированы.

В настоящее время все автомобили марки, за исключением выпускаемой в Китае модели Spring, строятся на недорогой архитектуре CMF-B. Остается вопрос, будет ли эта платформа адаптирована для электромобилей или же электрическая версия Sandero получит платформу AmpR Small, использующуюся у Renault 5.

Обе архитектуры примерно на 70 процентов состоят из одинаковых компонентов, однако разработчики Dacia могут отказаться от усложнения производства, чтобы не создавать две версии Sandero с различиями в пропорциях из-за разных силовых установок.

Фото: autoexpress

Pratyush Rout

Ранее появится новый маленький кроссовер Dacia, который заменит модель Spring. Эта электрическая новинка будет построена на самой компактной версии платформы AmpR Small, аналогичной новой Twingo. Длина автомобиля составит менее 4 метров, а его оснастят такой же батареей на 27 кВт·ч, что позволит снизить себестоимость. Стоимость машины стартует от €18 000. Запас хода составит примерно 150 миль, а продажи начнутся во второй половине 2026 года.