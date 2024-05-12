Фотозасекретившие подтвердили значительное обновление бюджетного кроссовера Morris Garage

Автопроизводитель Morris Garage активно работает над выпуском нового поколения своего популярного кроссовера MG ZS. Этот автомобиль положил начало новой эре на конкурентном европейском рынке доступных авто.

В последнее время начала появляться информация о новом MG ZS. Свежая утечка патентов на MG ZS 2025 раскрывает несколько интересных деталей. Одной из ключевых является изменение дизайна, который перестанет быть похожим на MG VS, продающийся на рынках Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд.

На дороге был замечен прототип нового MG ZS, скрытый под плотным слоем камуфляжа, что сразу привлекло внимание издания Drive Media, опубликовавшего шпионские фотографии автомобиля.

Хотя внешность кроссовера еще скрыта под камуфляжем, уже видно, что дизайн MG ZS будет соответствовать новой философии дизайна MG. Интерьер модели также претерпел серьезные изменения - появился большой сенсорный экран, который стал ключевым элементом управления информационно-развлекательной системой.

В новом поколении MG ZS произойдут значительные изменения под капотом. Традиционные версии с двигателями внутреннего сгорания уступят место гибридной технологии HEV, которая дебютировала в модели MG3 и обещает превзойти Toyota Yaris Cross по эффективности и производительности.

Полностью электрическая версия MG ZS EV также будет доступна, но с улучшениями. Автомобиль получит новую платформу и электрическую установку, обеспечивающую ему значительный запас хода.

Ожидается, что премьера нового MG ZS состоится во второй половине 2024 года. Для того чтобы увидеть автомобиль в европейских автосалонах, придется подождать до начала 2025 года.

Фото: Carsweek.ru

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