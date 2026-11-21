В России разрешено фотографироваться на водительское удостоверение в очках, если человек носит их постоянно. Однако это правило распространяется не на все виды очков. При оформлении документа также учитываются требования к внешнему виду водителя и параметрам снимка, сообщает ТАСС.

В соответствии с действующими правилами водители, которые постоянно пользуются очками, вправе не снимать их во время фотографирования. Такая возможность предусмотрена приказом МВД России от 13 мая 2009 года № 365, регулирующим оформление и выдачу российских водительских удостоверений. При этом документ допускает фотографирование в очках для тех, кто носит их постоянно, но не обязывает использовать очки на снимке.

Основное требование касается линз: они должны быть прозрачными, без тонировки. Фотографироваться в очках с затемнёнными стёклами нельзя.

Есть требования и к самой фотографии. Снимок должен быть цветным, а лицо на нём — изображено чётко и строго анфас. Для фотографирования используется серый фон, после чего изображение размещается в специально предусмотренной части водительского удостоверения.

Обычно фотографироваться нужно без головного убора. Исключение сделано для граждан, которым религиозные убеждения не позволяют появляться перед посторонними людьми с непокрытой головой. В таком случае головной убор разрешён, если он не закрывает овал лица.

Фотографирование проводится непосредственно при оформлении водительского удостоверения. Изображение получают цифровым способом, а затем печатают на документе, поэтому заранее подготовленный снимок приносить не нужно.

Редактировать фотографию для водительских прав запрещено. В удостоверении должно использоваться изображение, сделанное непосредственно во время оформления документа.