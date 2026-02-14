Формула E: Верляйн выиграл гонку и возглавил общий зачет

В Джидде прошла юбилейная, сотая гонка Паскаля Верляйна в Формуле E, которую он отметил яркой победой. Для немецкого пилота Porsche этот успех стал особенно значимым — он не только поднялся на верхнюю строчку личного зачёта, но и подтвердил статус чемпиона мира 2024 года.

Особенностью этапа в Саудовской Аравии стал первый в нынешнем сезоне пит-стоп с быстрой подзарядкой аккумуляторов, так называемый Pit Boost, который проводился в пятничной гонке.

На старте гонки Верляйн активно соперничал с Максом Гюнтером из DS Penske и Норманом Нато, представляющим Nissan. Однако именно грамотный выбор момента для пит-стопа, а также сохранённая возможность использовать режим Attack Mode во второй половине дистанции, сыграли ключевую роль в его победе.

После возвращения на трассу Паскаль оказался на свободной позиции и смог включить режим повышенной мощности без потери темпа. Это позволило ему максимально эффективно воспользоваться дополнительными 50 киловаттами — отрыв от ближайших преследователей составил свыше семи секунд.

Такое преимущество в Формуле E встречается нечасто. Хотя к концу гонки соперники начали сокращать отставание, Верляйн сохранил лидерство и пересёк финишную черту на 2,677 секунды раньше Эдоардо Мортары из Mahindra Racing.

Стоит отметить, что Мортара стал лучшим в квалификации, однако на старте допустил значительную пробуксовку и быстро потерял лидерство, откатившись на седьмое место. Тем не менее, ему удалось сохранить возможность использовать Attack Mode до последних кругов, что позволило опытному швейцарцу отыграть пять позиций.

Аналогичную стратегию избрал и Митч Эванс, выступающий за Jaguar. Победитель январского этапа в Майами стартовал десятым, но сумел прорваться на третью строчку по итогам заезда. Благодаря этому результату Эванс поднялся на пятое место в общем зачёте.

Уже завтра на городской трассе Джидды состоится вторая гонка двойного этапа, где, вероятно, вновь произойдут изменения в турнирной таблице. Многие из фаворитов остались сегодня без заметных достижений, что только усилит их мотивацию на предстоящий заезд.