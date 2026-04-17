Jaguar представил прототип машины GEN4 для Формулы E
Jaguar представил прототип машины GEN4 для Формулы E

Jaguar представила прототип электромобиля GEN4 для Формулы E с уникальной раскраской и данными телеметрии, официальный показ состоится в Ле-Кастелле.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
17.04.2026, 11:41·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда Jaguar Racing, на данный момент занимающая вторую позицию в зачёте производителей после шести этапов чемпионата мира по гонкам на электромобилях, представила прототип болида нового поколения GEN4. Новинка получила имя Jaguar GEN4 proto_TYPE и отличается необычным оформлением.

Дизайн тестового автомобиля выполнен с применением особой ливреи, где на корпусе размещены данные телеметрии. Эти данные отражают скорость, которую показывали электромобили Jaguar разных поколений на известной городской трассе в Монако.

Руководитель заводской команды Jaguar, Иан Джеймс, подчеркнул, что дебют GEN4 proto_TYPE знаменует следующий этап подготовки коллектива к новой эре в Формуле E. По его словам, уникальная тестовая раскраска не только иллюстрирует достижения Jaguar в чемпионате, но и подчёркивает технологическую эволюцию и прогресс в скорости за последнее десятилетие.

Джеймс отметил, что Формула E предоставляет Jaguar возможности для лидерства в инновациях электрических технологий. По его оценке, GEN4 является отражением реформ в чемпионате, а новые электромобили способны достигать впечатляющих скоростей. Команда с нетерпением ожидает возможности испытать GEN4 proto_TYPE на треке.

Фото: F1news.ru

Официальная премьера болидов нового поколения состоится на автодроме Поль Рикар в Ле-Кастелле. Мероприятие намечено на вторник и среду следующей недели. Помимо Jaguar, свои опытные автомобили для тестов продемонстрируют также Porsche и концерн Stellantis, который представит модель под маркой Opel.

На сегодняшний день участие в электрической серии после перехода на технику GEN4 уже подтвердили пять производителей: Porsche, Jaguar, Stellantis, Lola и Nissan.

