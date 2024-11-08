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Эбби Пуллинг – самая быстрая из гонщиц в Формуле E

На испанском треке в Хараме завершились трёхдневные предсезонные тесты Формулы E, в которых участвовали исключительно гонщицы. Лучшее время на трассе показала Эбби Пуллинг из Nissan Formula E Team.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.11.2024, 21:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

На испанском треке в Хараме завершились трёхдневные предсезонные тесты Формулы E, в которых участвовали исключительно гонщицы. Лучшее время на трассе показала Эбби Пуллинг из Nissan Formula E Team.

21-летняя гонщица уже завоевала популярность в W Series и лидирует в женском чемпионате F1 Academy. Эбби опередила опытных гонщиц, таких как Джейми Чэдвик из Jaguar, и Бьянку Бустаманте из McLaren.

Впервые все участницы тестов пилотировали гоночные электромобили GEN3 Evo на незнакомой трассе. Результаты были разные, например, Эбби была быстрее Симоны де Сильвестро из команды Kiro на 4,256 секунды.

Фото: F1news.ru

Для сравнения, лучшее время показал Митч Эванс, опередив самого медленного участника Ника де Вриза из Mahindra всего на 0,874 секунды.

Источник

Формула Е (18)

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