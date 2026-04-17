Formula E станет частью игры Formula Legends

Формула Е появится в игре Formula Legends: все команды, трассы и машины чемпионата включены в новое дополнение для ПК, Xbox и PlayStation.
Иннокентий Петров
17.04.2026, 12:51·1 мин
single
Формула Е станет первым официальным чемпионатом, который будет представлен в гоночной игре Formula Legends.

Разработчики из студии 3D Clouds объявили о выпуске специального дополнения, которое появится уже 30 апреля на платформах ПК, Xbox и PlayStation. Чуть позже обновление станет доступно и владельцам Nintendo Switch. Дополнение включает все команды, гонщиков, трассы, а также автомобили всех поколений электрической серии — от Gen1 до новейшего Gen3 Evo.

Авторы обещают, что вместе с дополнением в игре появятся новые механики, точно передающие особенности гонок Формулы Е. Игрокам предстоит внимательно следить за уровнем заряда батарей, а также использовать специальный «Режим атаки». Данная функция активируется при выезде за пределы гоночной траектории на определённых участках трассы, что позволит сделать игровой опыт еще более реалистичным.

