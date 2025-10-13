Главная Новости Формула Е Формула E: Нико Мюллер станет пилотом команды Porsche
Формула E: Нико Мюллер станет пилотом команды Porsche

Нико Мюллер станет новым пилотом Porsche в Формуле E и напарником Паскаля Верляйна в 12 сезоне чемпионата, заменив Антониу Феликса да Кошту.
Демид Поршнев
13.10.2025, 19:21
Фото: F1news.ru

Нико Мюллер заключил контракт с Porsche и в предстоящем 12-м сезоне Формулы E станет новым партнером Паскаля Верляйна, обладателя титула прошлого года.

С 2023 года Мюллер участвовал в гонках Формулы E, представляя команду Andretti, где использовались силовые установки Porsche. Теперь спортсмен переходит непосредственно в основной коллектив автопроизводителя из Штутгарта.

В составе Porsche Formula E Team Мюллер заменит Антониу Феликса да Кошту, который продолжит карьеру в Jaguar.

Нико Мюллер отметил: «Я невероятно горд и благодарю Porsche Motorsport за их доверие. Мой предыдущий сезон не был простым (швейцарский гонщик занял 15-е место в личном зачёте), зато я многому научился, и всё это очень сильно меня мотивирует. Своими результатами на трассе я хочу отплатить команде за веру в меня.

Я предвкушаю более близкое знакомство с командой и убеждён, что вместе с Паскалем мы сформируем сильный дуэт. Хочу как можно быстрее внести свой вклад в общее дело и помочь команде развить её недавние успехи».

В центре Porsche Motorsport, расположенном в Вайсахе, оба пилота уже приступили к совместной работе на симуляторе. Они готовятся не только к новому чемпионату, но и к грядущему 13-му сезону, когда в Формуле E появятся болиды четвёртого поколения. Главным приоритетом команды остаётся подготовка к предсезонным тестам, которые пройдут в Валенсии и стартуют через две недели.

