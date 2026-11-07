Команда Fortescue представила болид для участия в Формуле E

Новая австралийская команда Формулы E Fortescue Zero Racing представила в Лондоне свой первый автомобиль. Коллектив сформирован на базе DS Penske, при этом около 40% его сотрудников ранее работали в этой команде.

Решение австралийской компании Fortescue создать собственную команду выглядит закономерным. В 2022 году она приобрела Williams Advanced Engineering, которая поставляет участникам электрической серии батареи и разрабатывает передовые технологии их зарядки. В их числе — экспресс-зарядка, используемая сейчас во время гонок Формулы E.

Руководитель новой команды Джим Райт заявил, что перед ней стоят амбициозные цели. Сам он обладает значительным опытом: в Формуле 1 Райт работал в Williams, Toro Rosso и Virgin Racing, а затем продолжил карьеру в электрической серии, сотрудничая с Mahindra, Venturi и Andretti.

«Я в Формуле E уже 12 лет, с самого первого дня, – цитирует Райта американское издание Racer. – Полагаю, опыт, накопленный за эти годы, сослужил мне хорошую службу, и когда появилась возможность стать руководителем новой команды, я ею воспользовался, и чувствую, что к. этому готов. Мы здесь не для того, чтобы просто участвовать – мы намерены бороться за победы и рассчитываем в перспективе добиться успеха. Как быстро это произойдёт, сколько нам понадобится времени, чтобы выйти на этот уровень, выяснится позднее. Но уже с первого дня мы готовы выступать на конкурентоспособном уровне».

Предполагается, что за новую команду будут выступать британцы Дэн Тиктум и Тэйлор Барнард. Однако ситуация с бывшим гонщиком McLaren, выступавшей в Формуле E до 2025 года, и DS Penske остаётся неоднозначной. По слухам, менеджмент Барнарда пытается организовать его переход в другую команду. На презентации в Лондоне гонщик не присутствовал, что может быть косвенным признаком изменений.

«У него контракт с нашей командой, однако он предпочёл не присоединиться к нам сегодня, и мы относимся к этому с пониманием. Но посмотрим, что будет дальше», – уклончиво прокомментировал Райт.

Официальные предсезонные тесты Формулы E должны начаться через 10 дней на испанском автодроме в Хараме. Пока неизвестно, примет ли в них участие Барнард.

«Могу лишь сказать, что у нас в Хараме будет две машины и два очень быстрых гонщика, один из которых – Дэн Тиктум», – заявил руководитель Fortescue Racing.

На этом фоне стоит вспомнить о слухах вокруг команды и её попытках пригласить Даниэля Риккардо. О них сообщалось несколько дней назад.