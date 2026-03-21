Гоночная серия Формула E выходит на старт в Мадриде

На автодроме Circuito de Madrid Jarama впервые стартует этап чемпионата мира Формулы E — на легендарной трассе, где ранее проходил Гран При Испании.
Иннокентий Петров
21.03.2026, 10:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Сегодня на автодроме Circuito de Madrid Jarama, который находится в 32 километрах от Мадрида, впервые состоится этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях.

Эта известная трасса раньше принимала у себя этапы Формулы 1. В период с 1968 по 1981 год на автодроме девять раз проходил Гран При Испании. После этого трасса продолжила использоваться для проведения соревнований различных гоночных серий.

Несмотря на то, что этапы Формулы E ранее не проводились на Circuito de Madrid Jarama, в прошлом сезоне именно здесь прошли тесты электрической серии. Такое решение было принято после того, как в Валенсии из-за наводнения стало невозможно использовать автодром имени Рикардо Тормо.

У команд Формулы E не было большого объёма информации по трассе в Хараме. В связи с этим они уделили особое внимание подготовке на симуляторах. Накануне на автодроме стартовали первые тренировки, и команды приступили к непосредственной подготовке к этапу. Стоит отметить, что трасса была построена в конце 60-х годов по проекту Джона Хугенхольца, который также известен как автор трассы в Сузуке.

Для проведения этапа Формулы E выбрана конфигурация круга протяжённостью 3934 метра с 14 поворотами. По итогам вчерашних тренировок лучшее время показал британский пилот Дэн Тиктум, представляющий команду Cupra Kiro.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
